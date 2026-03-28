Más de 3 mil protestas contra Trump están previstas en todo Estados Unidos este sábado

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Protesta contra Donald Trump. Foto: AFP.

Masivas protestas se esperan este sábado en distintas ciudades de Estados Unidos, en las que se prevé la participación de millones de personas en rechazo al presidente Donald Trump.

De acuerdo con los convocantes, se trata de la tercera jornada nacional de manifestaciones en menos de un año como parte del movimiento “No Kings” (Sin Reyes), que se ha consolidado como una de las principales expresiones de oposición desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero de 2025.

Protestas contra Trump en Estados Unidos se expanden

Los organizadores informaron que hay más de 3 mil protestas programadas en ciudades principales, así como en zonas suburbanas y rurales. Las movilizaciones abarcan desde Nueva York hasta San Francisco, e incluso localidades remotas como Kotzebue, en Alaska.

En convocatorias anteriores, el movimiento reunió a varios millones de personas. En junio se registró la primera jornada nacional, mientras que en octubre se reportó la participación de aproximadamente siete millones de asistentes, según los organizadores.

Para esta nueva convocatoria, el objetivo es superar las cifras anteriores, en un contexto marcado por un nivel de aprobación presidencial cercano al 40% y la proximidad de las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre.

Movimiento No Kings y críticas a Trump

El movimiento No Kings agrupa a distintos sectores que cuestionan decisiones del gobierno federal. Entre los señalamientos se encuentran el uso de decretos ejecutivos, acciones del Departamento de Justicia contra opositores, así como posturas en temas como cambio climático y programas de diversidad.

A esto se suma el rechazo a la política exterior reciente, particularmente la ofensiva militar en Irán, emprendida en conjunto con Israel, cuyos objetivos y plazos han sido descritos como variables.

Naveed Shah, integrante de la organización Common Defense, señaló que desde la última movilización la administración ha profundizado su involucramiento en el conflicto internacional, además de referirse a operativos internos relacionados con política migratoria.

Guerra contra Irán impulsa nuevas protestas contra Trump

La guerra contra Irán se ha convertido en uno de los principales factores que motivan las movilizaciones actuales. De acuerdo con organizadores, este tema ha incrementado el nivel de participación esperado para este sábado.

En paralelo, el contexto político en Estados Unidos se mantiene polarizado. Mientras Trump conserva respaldo dentro de su base política, también enfrenta oposición en distintos sectores que han intensificado su presencia en las calles.

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