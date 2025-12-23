GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El Gobierno de Estados Unidos publicó este martes miles de nuevos documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, en medio de críticas de la oposición demócrata y de víctimas que acusan a las autoridades de retener información clave.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, al menos 8 mil nuevos documentos ya están disponibles en su página web, aunque algunos enlaces no conducen a ningún archivo.

Foto: Reuters

Videos y audios inéditos sobre la muerte de Epstein

Entre los materiales difundidos hay cientos de videos y audios, incluidos registros de cámaras de vigilancia de agosto de 2019, cuando el exfinanciero y criminal sexual fue hallado muerto en su celda, según un análisis de AFP.

En total, el Departamento de Justicia publicó alrededor de 11 mil enlaces, aunque se detectó que una parte de ellos no contiene información accesible.

Ley obliga a publicar archivos completos

El Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (EFTA), que obligaba a publicar la totalidad de los documentos antes del viernes pasado.

Sin embargo, un grupo de víctimas criticó que solo se hiciera pública una “fracción” del material y denunció un tachado “anómalo y extremo” de información sensible.

Foto: Reuters Foto: AFP

Amenazan con desacato a la fiscal general

Los legisladores Ro Khanna, demócrata, y Thomas Massie, republicano, coauspiciadores de la ley, advirtieron que podrían presentar cargos por desacato contra la fiscal general Pam Bondi por no cumplir con la publicación completa.

“El Departamento de Justicia debe dejar de proteger a los hombres ricos y poderosos que no fueron acusados”, denunció Khanna al exigir la liberación de documentos específicos del expediente.

Demócratas acusan “encubrimiento”

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, presentó una resolución para emprender acciones legales contra la administración, al considerar que existe un “encubrimiento” en torno al caso Epstein.

Por su parte, el fiscal general adjunto Todd Blanche atribuyó el retraso a la necesidad de proteger la identidad de más de mil víctimas, y negó que se esté protegiendo al presidente Donald Trump, quien fue amigo del exfinanciero en el pasado.

Aunque Trump apoyó inicialmente la publicación de los archivos durante su campaña de 2024, posteriormente calificó el caso como una “farsa” impulsada por los demócratas.

Presión del Congreso forzó la publicación

Ante la presión legislativa, el presidente promulgó en noviembre la ley que obliga a publicar los archivos no clasificados en poder del Gobierno, pese a que el Departamento de Justicia había señalado previamente que no existían nuevos elementos para acciones judiciales adicionales.

