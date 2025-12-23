Darán 200 dólares en crédito a usuarios residenciales afectados por el apagón en San Francisco

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters/Archivo

Los usuarios afectados por el apagón del fin de semana en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, recibirán crédito en compensación por las fallas en el servicio, anunció la empresa Pacific Gas & Electric (PG&E). Aún hay alrededor de 3 mil 800 usuarios sin electricidad.

Asimismo, informó que el suministro eléctrico que dejó sin luz el sábado a 130 mil usuarios, estará reparado por completo para las 6:00 horas de este martes, tras no lograr su límite previo de las 14:00 horas de este lunes, que anunció el domingo pasado.

¿Cómo compensarán a los usuarios por el apagón en San Francisco?

Este lunes, a través de su cuenta de X, el director de Atención al Cliente (CCO, en inglés) de la compañía, Vincent Davies, anunció que darán 200 dólares en crédito automático a los usuarios residenciales que resultaron afectados por la falta de suministro.

De igual forma, los clientes comerciales que se encuentran entre estos recibirán 2 mil 500 dólares en crédito, que verán automáticamente en su próximo recibo, sin la necesidad de realizar algún trámite, ya que podrán verlo bajo el concepto de “Ajuste de Satisfacción de Cliente”.

Mientras que, en su página web dedicada al apagón del 20 de diciembre, PG&E destaca que “si tuvo otras pérdidas, puede meter una reclamación”, como también llamó el alcalde Daniel Lurie al considerar inaceptable que la empresa haya fallado con su propia fecha límite.

En un video, actualizando la situación, el alcalde de San Francisco acotó que a las 19:45 horas de este lunes aún había casi 4 mil usuarios sin energía eléctrica, destacando el límite de las 6:00 horas del martes, así como el que había sido anunciado antes.

De igual forma, antes de llamar a todos los usuarios a interponer una reclamación a través de la página de la compañía eléctrica, Lurie destacó que extenderían hasta la medianoche de este lunes el servicio en el Centro de Recursos Comunitarios (CRC) instalado en el Richmond Rec Center para que quienes lo necesitaran pudieran cargar sus aparatos electrónicos.

De igual forma, en dicho punto la empresa estaba suministrando alimentos, agua, servicios e información sobre el apagón.

En tanto que, mientras el apagón del sábado se debió al incendio en una subestación, de acuerdo con la propia página de PG&E, “las lluvias generalizadas, las fuertes nevadas en las montañas y los vientos racheados de las tormentas pueden causar cortes de energía” por lo que podría haber nuevos incidentes.

