Nuevo ataque de Estados Unidos contra presunta narcolancha deja un muerto en el Pacífico

Foto: AFP/Archivo

El ejército de Estados Unidos informó este lunes que mató a un supuesto narcotraficante que iba a bordo de una embarcación “discreta” que navegaba por lo que describió como rutas conocidas de tránsito de drogas en el océano Pacífico oriental.

“Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta operación. Ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses resultó herido”, informó el Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares de Washington en Sudamérica, en una publicación en X.

