El PIB subió a 4.3% en tercer trimestre.

La economía de Estados Unidos registró un rápido crecimiento durante el tercer trimestre de este 2025 debido al fuerte gasto que realizaron las y los consumidores ante el incremento de aranceles.

Este 23 de diciembre, la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio informó que el Producto Interno Bruto (PIB) subió a una tasa anual del 4.3% entre julio y septiembre. Para el trimestre anterior, crecimiento fue del 3.8%

Según información de Reuters, economistas esperaban que el PIB tuviera un incremento de solo del 3.3% durante el tercer trimestre del año.

El aumento coincide con el ritmo de compra de las y los norteamericanos. Su gasto aumentó un 3.35% en el tercer trimestre, en contraste con el 2.5% registrado en el segundo trimestre.

Además, Donald Trump reconoció que este aumento del PIB se debió al gasto hecho por las y los consumidores como consecuencia al incremento de los aranceles. Aseguró que la economía “sólo va a mejorar”.

Consumidores compraron autos chinos

La agencia informativa explicó que las y los consumidores tuvieron prisa en comprar autos eléctricos antes de que expiraran los créditos fiscales para dicho rubro, el 30 de septiembre.

Lo anterior coincide con una disminución en ventas de vehículos a motor entre octubre y noviembre de este 2025, explicó Reuters.

La Oficina Presupuestaria del Congreso ha estimado una ligera contracción de la economía de Estados Unidos para el último trimestre del 2025, aunque después habría una recuperación.

El impacto de los aranceles en Estados Unidos

Reuters refirió que, según economistas, las y los consumidores con ingresos medios y bajos resisten el aumento del costo de vida por los aranceles de Donald Trump.

Y es que, las familias padecen un aumento de tarifas en facturas de servicios públicos. Eso contribuye al gasto que, a su vez, derivó en el aumento en la economía de Estados Unidos en el tercer trimestre de este 2025.

Las grandes empresas también resisten el aumento de los aranceles, toda vez que invierten en inteligencia artificial. En cambio, las firmas pequeñas enfrentan más dificultades en el tema arancelario.

