Migrantes detenidos por ICE en Estados Unidos pueden tardar hasta 4 meses en ser localizados

En Chicago, Baltazar Enríquez dirige una asociación civil que defiende los derechos de la comunidad migrante desde hace 20 años. Fue el primero en organizar los patrullajes comunitarios para alertar sobre la presencia de ICE en sus comunidades, y ahora también los asesora legalmente para saber cómo actuar ante una detención.

“- Iban con órdenes de cateo, órdenes de arresto, pero venían por José López y no existe José López en esa dirección, pero la excusa para poder entrar ilegalmente y secuestrar a la gente ilegal

– ¿Es el modus operandi de estas personas?

– Sí, simplemente te muestran un papel, pero no te lo dejan leer, entonces nosotros educamos a la comunidad sobre cuáles son sus derechos”

Baltazar Enríquez / presidente del Concilio Comunitario “La Villita”

El activista lamentó que una vez que los migrantes son detenidos, el tiempo para localizarlos en el territorio estadounidense es de hasta cuatro meses, pero con una forma G-28 es posible localizarlos hasta en dos días.

“- Las familias vienen aquí, vienen a pedir ayuda y, como te digo, esperamos hasta cuatro meses para localizar a un individuo, por eso estuvimos preparándola con un formulario que se llama G-28 […] el G-28 es un documento de migración, si el individuo tiene ya una G28 preparada y contrata un abogado, le da al abogado la G28, y Migración debe dar el paradero del individuo en 48 horas

– ¿Hasta qué lugares más alejados han localizado?

– Más lejano es California”

Baltazar Enríquez / presidente del Concilio Comunitario “La Villita”

De acuerdo con testimonios, los migrantes detenidos son objeto de diversas violaciones a sus derechos.

“Cuando nos dicen: Baltazar, no nos dan de comer tres veces al día, les dan una comida al día, con suerte dos, no los dejan bañar, duran hasta tres-cinco días con los mismos calzones, las mismas calcetas; los aterrorizan ahí, les suben el aire acondicionado, les dejan la luz prendida para que no duerman, y hemos visto también, que los mandan a trabajar ocho horas y les pagan un dólar, eso se llama esclavitud”

Baltazar Enríquez / presidente del Concilio Comunitario “La Villita”

