Inmigrantes en EE. UU. dejaron más en pago de impuestos entre 1994 y 2023 que los beneficios que recibieron

Foto: Reuters

Entre 1994 y 2023, la población inmigrante en Estados Unidos generó más en impuestos de lo que recibió en beneficios de los gobiernos federal, estatales y locales en cada año, destacó el Cato Institute.

Acotó que, durante dicho periodo, los inmigrantes crearon un superávit fiscal acumulado de 14.5 billones de dólares, incluidos 3.9 billones de dólares en ahorros intereses de la deuda.

Agregando incluso que, sin las aportaciones de esta población la deuda pública del gobierno estadounidense sería de al menos el 205 % del Producto Interno Bruto (PIB), en todos los niveles, casi el doble de lo registrado en 2023.

¿Cuál es la aportación tributaria de los inmigrantes en EE. UU.?

De acuerdo con un estudio del Cato Institute de Estados Unidos, tan solo en 2023, los inmigrantes pagaron mil 300 millones de dólares en impuestos, recibiendo tan solo 761 mil millones en beneficios, mientras que entre 1994 y 2023 hubo una diferencia de 10 mil 600 millones de dólares entre tributación y lo obtenido.

De igual forma, los extranjeros redujeron los déficits acumulados en aproximadamente un tercio entre 1994 y 2023, evitando que la deuda pública superara el 200% del PIB.

Agregó que el saldo ha resultado positivo al contar con una base mayor de tasa de empleo e ingresos tributarios per cápita, así como una alta concentración en edad laboral, adicionada con un menor gasto en rubros grandes como jubilaciones y salud de adultos mayores, al no contar con acceso a seguridad social y pensiones públicas.

A lo que también se suma que muchos de los inmigrantes llegan a Estados Unidos después de completar sus estudios, generando un menor costo promedio en este rubro para el Estado, con una tasa menor de encarcelamiento en contraste con la población nativa. Además de que bienes públicos como la defensa y la deuda previa no aumentan con la masa poblacional, pero sí son financiados por los impuestos recaudados a la población en general, incluidos los extranjeros.

