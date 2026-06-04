Confirma Texas su primer caso de gusano barrenador; descartan afectaciones

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Foto: Reuters

Las autoridades sanitarias de Texas confirmaron la detección de un caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS, por sus siglas en inglés) en el condado de Zavala, lo que representa el primer hallazgo de esta plaga en el estado desde que se detectó su avance hacia el norte desde Centroamérica en 2023. La plaga fue erradicada en el país en la década de 1960.

El caso fue identificado el pasado 3 de junio en un becerro de tres semanas de edad que presentaba una lesión umbilical. La muestra fue analizada y confirmada por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (NVSL) en Ames, Iowa.

First confirmed U.S. case of New World Screwworm found today in a calf in Zavala County, about 100 miles southwest of San Antonio.



We are working with the @TAHC, @USDA and partners statewide to respond.



DETAILS: https://t.co/5DTVoG7gzi pic.twitter.com/4H3Sgl9AEF — Texas Parks & Wildlife (@TPWDnews) June 4, 2026

Tras la detección, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Comisión de Salud Animal de Texas (TAHC) y otras autoridades estatales activaron una respuesta conjunta para contener el brote.

Asimismo, la TAHC estableció una zona infestada en el área afectada y ordenó restricciones al movimiento de animales para prevenir la propagación del parásito. Hasta el momento, no se han reportado nuevos casos en Texas.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, un parásito que deposita sus huevos en heridas abiertas o cavidades corporales de animales vivos. Al eclosionar, las larvas penetran en los tejidos y se alimentan de carne viva, causando lesiones graves e incluso la muerte si no se atienden oportunamente. Aunque afecta principalmente al ganado, también puede infestar mascotas, fauna silvestre, aves e incluso seres humanos.

Pese a ello, las autoridades destacaron que el suministro de alimentos en Estados Unidos es seguro, ya que la plaga no afecta frutas, verduras, granos ni otros productos alimenticios. Además, el Departamento de Agricultura señaló que los sistemas de inspección continúan garantizando la seguridad de la carne, aves y productos derivados.

Como parte de la estrategia de erradicación, se acelerará la liberación de moscas estériles en la zona afectada, una técnica utilizada con éxito durante décadas para eliminar poblaciones reproductivas del gusano barrenador.

Las autoridades hicieron un llamado a productores ganaderos y propietarios de animales a vigilar constantemente heridas o lesiones en sus ejemplares, mantenerlas limpias y reportar de inmediato cualquier sospecha de infestación para evitar la expansión de esta plaga considerada de alto riesgo para la ganadería y la fauna silvestre.

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