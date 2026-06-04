Tiroteo en graduación de California deja un estudiante muerto; el atacante huyó

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Foto ilustrativa: Getty Images

Un tiroteo durante una ceremonia de graduación en una secundaria de California dejó un saldo de un estudiante muerto y tres personas heridas; el atacante permanece prófugo.

El incidente ocurrió el pasado miércoles 3 de junio, en la ciudad de Fairfield, ubicada a alrededor de 80 kilómetros al noroeste de San Francisco y a 64 kilómetros al suroeste de Sacramento.

La Policía local recibió una alerta a las 19:15 horas locales, donde les informaron sobre un suceso en el estacionamiento de la Fairfield High School.

An 18-year-old student was killed and three others — including an 11-year-old child — were shot during a high school graduation ceremony in Fairfield, California. A witness says a man ran up to an area where graduates were taking photos and opened fire, sending families… pic.twitter.com/lNZnPQfW53 — Fox News US (@FoxUSNews) June 4, 2026

Minutos antes, en el lugar se realizó una ceremonia de graduación de estudiantes de la preparatoria Sem Yeto High School: un centro de educación alternativa que usó las instalaciones de Fairfield High para su evento, según medios de comunicación estadounidenses.

KCRA, canal de televisión de Sacramento, difundió el testimonio de un asistente a la ceremonia. Dijo escuchar los disparos mientras se tomaba fotos en el estacionamiento.

Por su parte, Amanda Prieto, vecina de la localidad, aseguró a dicho medio que vio a personas “gritando y corriendo” por el lugar mientras durante las detonaciones, de acuerdo con AFP.

Durante el tiroteo en la ceremonia, murió un estudiante de 18 años, mientras que hubo tres personas heridas de bala, de 11, 20 y 25 años, según la Policía de Fairfield en California.

Responsable del ataque armado está prófugo en Estados Unidos

El responsable de dicho tiroteo permanece prófugo; las autoridades no han dado información sobre su identidad ni los motivos del ataque armado.

Al respecto, la portavoz de la Policía de Fairfield, Michelle Belyea, declaró en rueda de prensa que existe una “investigación activa” . De igual forma, aseguró que no hay una amenaza continua para la comunidad tras este tiroteo en la ceremonia de graduación en California.

En las últimas semanas, California ha sido afectada por varios ataques armados contra civiles. El pasado 18 de mayo, cinco personas murieron por un tiroteo en un centro islámico.

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