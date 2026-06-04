Marco Rubio anuncia cierre de un consulado de Estados Unidos en México; no revela cuál será

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Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Foto: AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que la administración del presidente Donald Trump cerrará uno de sus consulados en México como parte de una estrategia de reorganización de servicios diplomáticos, aunque no precisó cuál de las oficinas será afectada.

Según reportó Telemundo, la decisión estaría relacionada con el bajo número de visas procesadas o aprobadas en algunas sedes consulares.

Durante una comparecencia ante legisladores estadounidenses, Rubio explicó que el Departamento de Estado ha realizado una revisión de sus representaciones diplomáticas en distintos países para determinar cuáles mantienen una carga de trabajo suficiente para justificar su operación permanente.

De acuerdo con el funcionario, se han identificado oficinas donde la cantidad de visas emitidas no alcanza niveles que permitan sostener los costos de funcionamiento.

“Hemos hecho esto repetidamente. Lo hemos visto en México, donde vamos a cerrar un consulado”, declaró Rubio ante integrantes de la Cámara de Representantes.

Telemundo: Marco Rubio no detalló qué consulado cerrará

Según informó Telemundo, el secretario de Estado no ofreció detalles sobre la ubicación del consulado que dejará de operar ni una fecha para concretar el cierre.

El medio estadounidense señaló que Rubio justificó la medida al argumentar que algunas oficinas registran una actividad limitada en materia de emisión de visas, por lo que el gobierno considera que no resulta eficiente mantenerlas abiertas a tiempo completo.

Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha difundido información adicional sobre el impacto que la decisión podría tener para ciudadanos mexicanos o estadounidenses que realizan trámites consulares.

Revisión de consulados mexicanos en Estados Unidos

El anuncio ocurre semanas después de que CBS News revelara que el Departamento de Estado inició una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en territorio estadounidense.

Según ese reporte, la evaluación forma parte de una estrategia más amplia para alinear la política exterior estadounidense con las prioridades de la administración Trump.

México cuenta con la red consular más amplia que un país extranjero mantiene en Estados Unidos. Sus oficinas brindan servicios de documentación, protección y asistencia legal a millones de mexicanos que viven en ciudades como Los Ángeles, Houston, Dallas, Phoenix, Chicago y Nueva York.

Sheinbaum dijo desconocer información sobre posibles cierres

Cuando trascendió la revisión de consulados mexicanos en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no contaba con información sobre posibles medidas de cierre.

La mandataria sostuvo que no veía motivos para una decisión de ese tipo, al considerar que los consulados mexicanos mantienen una actuación respetuosa de las leyes y políticas estadounidenses.

Por ahora, las autoridades de ambos países no han informado qué sede consular estadounidense en México será cerrada ni cuándo entrará en vigor la medida anunciada por Marco Rubio.

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