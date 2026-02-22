Desde este domingo DHS suspendería los programas GlobalEntry y TSA PreCheck para viajeros, según reporte

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Desde este domingo a las 6:00 horas (hora del Este), el Departamento de Seguridad Nacional (NHS) suspenderá los programas TSA PreCheck y Global Entry para viajeros frecuentes, de acuerdo con The Washington Post.

Ello, como resultado del cierre parcial de la agencia, provocado por el estancamiento en el Congreso tras no alcanzar un acuerdo presupuestario el pasado 14 de febrero, que demócratas amagan con no aprobar para no financiar las redadas antiinmigrantes de la administración Trump.

¿Qué está pasando exactamente?

La secretaria del DHS, Kristi L. Noem, anunció que se están tomando “decisiones difíciles pero necesarias” para redirigir al personal hacia la población general en aeropuertos y puertos de entrada.

Mientras que la suspensión de dichos programas pone en pausa las filas rápidas en aeropuertos para pasajeros frecuentes, que contaban con la autorización acelerada para ingresar al territorio estadounidense.

Además, las medidas mencionadas por Noem incluyen también la suspensión de las escoltas policiales en aeropuertos estadounidenses para miembros del Congreso.

Así como la congelación de la mayoría de los viajes para el personal del DHS, sin dejar de lado la suspendión de las respuestas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) “no relacionadas con desastres” a fin de priorizar la tormenta invernal que se aproxima.

El origen del conflicto: El caso Minneapolis

Este es el tercer cierre que enfrenta el departamento durante el Congreso 119. El punto de ruptura actual se debe a las demandas de los demócratas, quienes exigen nuevas restricciones para el DHS después de que agentes federales mataran a dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renée Good, en Minneapolis el mes pasado.

Toda vez que las exigencias demócratas incluyen el uso obligatorio de cámaras corporales para agentes del ICE, así como la prohibición para portar máscaras, además de poner como requisito una órden judicial para realizar allanamientos, un nuevo código de conducta estricto, y el fin de las redadas en “sitios sensibles”, como iglesias y escuelas.

¿Quiénes siguen operando y quiénes sufren?

Sin embargo, las agencias que están en el centro de la polémica, ICE y CBP, son las menos afectadas financieramente, gracias a la ley de gastos aprobada el año pasado por Donald Trump, que les otorgó un colchón de 75 mil millones de dólares.

ICE/CBP: financiadas hasta 2029, con 170 mil mdd

financiadas hasta 2029, con 170 mil mdd TSA: sin fondos, trabajando sin sueldo 95% de su personal

sin fondos, trabajando sin sueldo 95% de su personal FEMA: sin fondos, priorizando desastres inminentes

sin fondos, priorizando desastres inminentes Guardia Costera: sin fondos, su personal trabaja sin pago

Se estima que el 91% de los empleados del DHS continuarán trabajando sin cobrar. El primer cheque que no llegará a sus cuentas está programado para el 3 de marzo.

En tanto que el cierre ya se está sintiendo. Tan solo este sábado, se reportaron 222 cancelaciones y más de 5 mil 300 retrasos en vuelos dentro de Estados Unidos. Con la suspensión de PreCheck, se espera que los tiempos de espera en los filtros de seguridad aumenten drásticamente a partir de mañana.

