Arancel global sube de 10% a 15%: Trump continúa presión comercial

Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que elevará de 10% a 15% el arancel global temporal aplicado a todas las importaciones que ingresen al país.

El incremento se produce apenas un día después de que su administración impusiera un gravamen del 10%, tras un fallo adverso de la Corte Suprema de Estados Unidos contra su programa arancelario sustentado en una ley de emergencia económica.

Del 10% al 15%: Trump lleva el arancel al límite legal permitido

En una publicación en Truth Social, el mandatario confirmó que el aumento será “con efecto inmediato” y lo justificó bajo el argumento de que varios países han mantenido prácticas comerciales desventajosas para Estados Unidos.

El ajuste implica que todas las importaciones estarán sujetas al arancel global del 15%, adicional a otros gravámenes vigentes bajo distintos esquemas comerciales.

La ley utilizada por la Casa Blanca contempla que este tipo de arancel temporal pueda aplicarse hasta por 150 días, aunque especialistas anticipan nuevas controversias legales tras el reciente revés judicial.

Un aumento inmediato con impacto global

El incremento refuerza la estrategia comercial de Trump de utilizar aranceles como herramienta central de presión económica.

Al pasar de 10% a 15%, el gravamen alcanza el tope legal bajo la norma citada por su administración, mientras el gobierno trabaja en el diseño de tarifas que, según el propio mandatario, sean “legalmente permisibles” a largo plazo.

La medida marca una nueva escalada en la política arancelaria de Estados Unidos y coloca a sus socios comerciales ante un escenario de mayor presión en el corto plazo.

