Trump dará su Discurso del Estado de la Unión tras fallos de la Corte Suprema y señales de desaceleración económica

Presidente Donald Trump. Foto: AFP.

Después de un año de gobernar sin obstáculos, un Donald Trump conmocionado por las revocaciones de la Corte Suprema a los aranceles, el deterioro de su popularidad por su ofensiva migratoria y la creciente preocupación sobre la economía, se dirigirá el martes al Congreso para dar el Discurso del Estado de la Unión.

El mandatario pronunciará su primer informe ante el Congreso, un acto institucional en el que el presidente presenta un balance de gobierno y expone sus prioridades legislativas. La intervención ocurre después de que la Corte Suprema de Estados Unidos eliminara una parte significativa de los aranceles impulsados por su administración.

Corte Suprema y aranceles en el Discurso del Estado de la Unión

El viernes, la Corte Suprema resolvió revocar una parte relevante de los aranceles implementados por el Ejecutivo. La decisión impacta la estrategia económica y diplomática del gobierno federal.

Ese mismo día, el secretario de Comercio informó sobre una desaceleración de la economía estadounidense en el último trimestre de 2025. El reporte se dio a conocer en medio de preocupaciones por el desempeño económico y el comportamiento del consumo.

Las encuestas recientes muestran un aumento en el descontento por el costo de vida. También reflejan opiniones divididas respecto a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra migrantes indocumentados.

Economía y costo de vida en la agenda del Congreso

En días previos, el presidente declaró en Georgia que ha logrado que los productos sean asequibles. Analistas consultados por la agencia AFP señalaron que el gasto cotidiano es un factor central en la percepción ciudadana.

La economía también es un tema relevante rumbo a las elecciones intermedias de noviembre, cuando se renovará la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. El presidente ha advertido que, en caso de que la oposición obtenga el control del Congreso, podría impulsar un proceso de destitución.

Migración y decisiones judiciales

En materia migratoria, el gobierno puso fin a una operación de control en Minneapolis, Minnesota, tras semanas de protestas y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante acciones de agentes federales.

A nivel judicial, continúan las impugnaciones contra medidas del Ejecutivo. Un juez federal bloqueó temporalmente sanciones impuestas por el Pentágono contra un senador demócrata que cuestionó órdenes militares. En otro caso, un juez ordenó la liberación de un menor de cinco años enviado junto a su padre a un centro de detención para migrantes.

En el ámbito internacional, el presidente retiró amenazas de anexión sobre Groenlandia tras alcanzar un acuerdo durante su participación en el Foro de Davos, aunque no se detallaron públicamente los términos.

El Discurso del Estado de la Unión se realizará en este escenario político y económico, con atención en los efectos de los fallos judiciales, la evolución de la economía y el desarrollo de la política migratoria.

