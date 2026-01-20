Donald Trump cumple un año de golpeteo constante a la economía mexicana

GENERANDO AUDIO...

Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, la relación económica entre Estados Unidos y México ha estado marcada por la incertidumbre. En su primer año de gobierno, el mandatario impulsó una serie de medidas que generaron preocupación en los mercados y en el Gobierno mexicano.

El principal frente fue la guerra arancelaria. Trump defendió el uso de aranceles como herramienta para presionar a otros países, incluido México, lo que encendió alertas sobre un posible impacto severo en el comercio y el crecimiento económico.

El 4 de marzo de 2025, Donald Trump justificó públicamente su estrategia al señalar que otros países habían usado aranceles contra Estados Unidos durante décadas. En esa lista incluyó a México y Canadá, reforzando el mensaje de un giro proteccionista.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los aranceles al acero y aluminio aplicaban a todo el mundo y no eran una acción directa contra el país. Aun así, el temor a una crisis económica se mantuvo durante varios meses.

Especialistas advirtieron posibles caídas del PIB, pero el escenario fue menos grave. De acuerdo con análisis académicos, el crecimiento económico de México en 2025 se ubicó entre 0.3 y 0.4%, lejos de las catástrofes que se habían pronosticado.

“… Había pronósticos de descensos importantes en el PIB, pero pues lo que tenemos es que el crecimiento de México en 2025 se situará en 0.3, 0.4 %, no estamos ante un escenario de catástrofes que se advertía…” Samuel Ortiz Velásquez | Académico de la Facultad de Economía, UNAM

Además, México cerró 2025 en el lugar 127 de la lista de países con aranceles impuestos por Estados Unidos. En términos relativos, el arancel promedio fue bajo, cercano al 4%.

Trump también impulsó un impuesto a las remesas, que finalmente fue neutralizado. La redacción final dejó un gravamen de 1% solo para envíos en efectivo, mientras que las transferencias electrónicas —más del 90%— quedaron en 0%.

Otro golpe fue la suspensión de importaciones de ganado mexicano por el gusano barrenador. La medida implicó dejar de exportar más de 65 mil cabezas, con un impacto estimado de 78 millones de dólares.

“… Se van a dejar de exportar más de 65 mil cabezas, tendrá un impacto de 78 millones de dólares y eso lo que les preocupa a los exportadores…” Juan Carlos Anaya | Director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas

Como respuesta, el Gobierno federal lanzó el Plan México y aplicó aranceles a productos asiáticos, principalmente chinos. Esto coincidió con cifras históricas de Inversión Extranjera Directa, que superaron los 40 mil millones de dólares en los primeros tres trimestres de 2025.

“… Durante los primeros tres trimestres del año 2025, registramos montos históricos en materia de Inversión Extranjera Directa que ya superan los 40 mil millones de dólares, entonces el proteccionismo económico, los aranceles, el propio Plan México en la relación México – Estados Unidos contribuyeron a impulsar la inversión extranjera directa, a impulsar las exportaciones…” Samuel Ortiz Velásquez | Académico de la Facultad de Economía, UNAM

Incluso, The Wall Street Journal calificó a México como el “ganador inesperado” de la guerra arancelaria. Analistas señalan que los aranceles mexicanos van en sintonía con los de Estados Unidos rumbo a la renegociación del T-MEC.

En enero surgió un nuevo foco de tensión por los envíos de petróleo a Cuba, criticados por legisladores republicanos. A esto se suma que Trump ha dicho que el T-MEC es irrelevante y ha insistido en enviar soldados a México para combatir a los cárteles.

“…Actualmente, México exporta más petróleo al régimen comunista cubano que Venezuela… debería tomarse eso en cuenta cuando se consideren los términos de nuestras negociaciones…” Carlos A. Gimenez | Congresista republicano, Estados Unidos

De este último tema se hablará en la siguiente entrega.

