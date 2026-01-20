Trump celebra un año de mandato “conquistando” Groenlandia con IA; ve imágenes

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró un año de mandato con la publicación de dos imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) en su red social Truth Social, en las que aparece simbolizando el control estadounidense sobre Groenlandia.

En una de las imágenes, Trump aparece reunido con líderes europeos frente a un mapa en el que la bandera de Estados Unidos cubre Groenlandia, Venezuela y Canadá. En otra ilustración, se le observa colocando la bandera estadounidense directamente sobre el territorio ártico.

Trump y el uso de la inteligencia artificial

El uso de IA para generar imágenes polémicas ha sido una constante en la comunicación pública de Trump. Un antecedente ocurrió en 2025, cuando tras la muerte del Papa Francisco, el mandatario difundió una imagen creada con IA en la que aparecía vistiendo la indumentaria como si fuera el Sumo Pontífice, lo que generó controversia.

“No hay marcha atrás” en Groenlandia

En paralelo a la difusión de las imágenes, Trump aseguró que “no hay marcha atrás” en su objetivo de controlar Groenlandia, y se negó a descartar el uso de la fuerza para lograrlo. El mandatario sostuvo que la isla es “imperativa para la seguridad nacional y mundial”, afirmación que publicó tras una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Para reforzar su mensaje, Trump compartió una imagen en la que aparece sosteniendo una bandera estadounidense en Groenlandia, así como otra en la que se le ve dialogando con líderes frente a un mapa que integra a Groenlandia y Canadá como parte de Estados Unidos.

Tensiones con Europa y amenazas comerciales

La intención de Trump de arrebatar la soberanía de Groenlandia a Dinamarca, país miembro de la OTAN, ha provocado tensiones con sus aliados europeos y amenaza con afectar la relación transatlántica. El mandatario también ha advertido sobre la imposición de aranceles a los países que se opongan a su plan, incluida la amenaza previa de un gravamen del 200% a vinos y champanes franceses.

Desde Europa, la Unión Europea ha advertido que podría responder con medidas comerciales, incluyendo un paquete de aranceles sobre importaciones estadounidenses y la posible activación del instrumento anticoerción, que permitiría restringir inversiones, licitaciones públicas y servicios.

Reacciones y efectos en los mercados

La ministra de Economía de Dinamarca, Stephanie Lose, señaló que la situación no solo involucra a su país, sino a toda la relación transatlántica, y afirmó que no se debe descartar ninguna opción.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pidió “calmar la histeria” y aseguró que se puede encontrar una solución que garantice la seguridad tanto de Estados Unidos como de Europa.

Las tensiones también impactaron en los mercados financieros, con caídas en las bolsas europeas y estadounidenses, así como un retroceso del dólar, en medio del temor a una escalada de la guerra comercial.