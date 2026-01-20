Trump se enfrenta a Dinamarca por el control de Groenlandia: “Tenemos que tenerla”

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su intención de tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, y afirmó que “no hay vuelta atrás” en su objetivo, incluso sin descartar el uso de la fuerza militar.

En declaraciones recientes, Trump cuestionó el derecho histórico de Dinamarca sobre la isla ártica y sostuvo: “Tenemos que tenerla… Ni siquiera van allí. Que un barco haya ido allí hace 500 años y luego se haya ido no te da derecho a propiedad”.

La postura del mandatario estadounidense ha generado una fuerte tensión diplomática con Europa y ha puesto bajo presión a la OTAN, alianza que durante décadas ha sustentado la seguridad occidental.

Groenlandia reconoce riesgos, aunque ve poco probable una acción militar

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó este martes 20 de enero que considera poco probable un uso de la fuerza militar contra el territorio ártico, aunque reconoció que no puede descartarse por completo.

Durante una conferencia de prensa, y hablando a través de un traductor, Nielsen señaló que, aunque no anticipa una intervención armada, es importante estar preparados ante el escenario planteado por Estados Unidos.

Dinamarca rechaza cualquier negociación sobre soberanía

Desde Copenhague, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, fue tajante al asegurar ante el Parlamento que Dinamarca no puede negociar soberanía, identidad, fronteras ni democracia.

Frederiksen advirtió además que lo peor “no está detrás de nosotros, sino por delante”, en referencia al endurecimiento del discurso del presidente Trump y sus reiteradas afirmaciones de que no existe marcha atrás en su plan sobre Groenlandia.

Amenaza a la OTAN y riesgo de una nueva guerra comercial

La ambición de Trump de arrebatar la soberanía de Groenlandia a un país aliado de la OTAN ha sido interpretada como una amenaza directa a la cohesión de la alianza atlántica, ya debilitada por la guerra en Ucrania y por las críticas de Trump a los países que, según él, no invierten lo suficiente en defensa.

Además, la disputa ha reavivado el temor a una nueva guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, luego de que Trump vinculara su campaña sobre Groenlandia con su frustración por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, asegurando que ya no piensa “puramente en la paz”.

El conflicto por Groenlandia se perfila así como uno de los mayores desafíos diplomáticos y estratégicos para las relaciones transatlánticas en los próximos meses.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.