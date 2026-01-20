Confirma Trump que invitó a Putin a unirse a su “Consejo de Paz”

GENERANDO AUDIO...

El “Consejo de Paz” comenzó a tomar forma con invitaciones a los líderes. FOTO: AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el lunes que había invitado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a formar parte de su “Consejo de Paz”, organismo que se atribuye la misión de “promover la estabilidad” en el mundo.

“Sí, ha sido invitado”, respondió Trump a un periodista en Florida que le preguntó si había pedido a Putin que se uniera a la institución.

Trump también amenazó el lunes con imponer aranceles del 200% al vino y al champán de Francia debido a la intención del presidente de ese país europeo, Emmanuel Macron, de rechazar su invitación al “Consejo de Paz”: “Le impondré un arancel del 200% (…). Y se unirá. Pero no tiene que unirse”, dijo.

¿Qué es el Consejo de Paz creado por Donald Trump?

Se trata de un órgano integrado por representantes de distintos países que busca “promover la paz” en el mundo, de acuerdo con la agencia AFP, misma que asegura que los miembros pagaran más de 1.000 millones de dólares en efectivo dentro del primer año .

“El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos.”

La Casa Blanca solicitó a varios líderes mundiales que sean parte de esa junta, presidida por el propio Trump, entre ellos el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Trump será “el presidente inaugural del Consejo de Paz”, con poderes amplísimos, y único autorizado a invitar discrecionalmente a países a participar. Tendrá la última palabra en las votaciones.

Igualmente, podrá revocar la participación de un país, salvo en caso de veto por parte de dos tercios de los Estados integrantes.

