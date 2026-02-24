Donald Trump dará discurso a la nación este martes: hora y temas centrales

GENERANDO AUDIO...

Trump dará mensaje a la nación este martes desde Washington. Foto: Getty

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rendirá su discurso del Estado de la Nación este martes 24 de febrero desde el Capitolio, en Washington D.C., en punto de las 20:00 horas con tiempo del centro de México.

Este evento representará su primer Estado de la Nación durante su segundo mandato presidencial, por lo que usará el discurso como plataforma para exponer las prioridades de su administración ante el Congreso y millones de televidentes.

¿Qué temas tratará Donald Trump en su discurso?

Entre los temas clave destacan la economía, la inmigración y los operativos de ICE, asuntos que han marcado la agenda política recientemente. El Capitolio albergará el evento, donde legisladores de ambos partidos escucharán el balance del gobierno.

Contexto político previo al discurso de Trump

El presidente pronuncia este mensaje en un escenario complejo. Encuestas recientes reflejan una baja en su aprobación. Además, un juez bloqueó la mayoría de los aranceles que su administración impuso, lo que supone un revés para su estrategia económica.

El discurso del Estado de la Nación definirá el rumbo legislativo y político de los próximos meses para la administración de Donald Trump. Por ello, el republicano aseguró que se extenderá en su mensaje.

Bloqueos carreteros previo al discurso

Desde la medianoche de este martes 24 de febrero, distintos caminos cercanos al Capitolio comenzarán a ser bloqueados por la policía. Asimismo, hasta después del mensaje de Donald Trump, las carreteras serán liberadas, por lo que autoridades estadounidenses sugieren a los automovilistas buscar vías alternas.

