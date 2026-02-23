EE. UU. mantiene alerta en México; reporta afectación de vuelos Puerto Vallarta

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. recomendó a personal seguir resguardado. Foto: Cuartoscuro

La Embajada de Estados Unidos en México actualizó su alerta de seguridad para ciudadanos estadounidenses tras los hechos de violencia registrados luego del operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

De acuerdo con el comunicado, aunque varias zonas del país han retomado operaciones con normalidad, Puerto Vallarta mantiene afectaciones en vuelos debido a la disponibilidad de tripulaciones, lo que ha provocado interrupciones en algunos itinerarios hacia Estados Unidos.

Puerto Vallarta sigue con vuelos interrumpidos

La representación diplomática indicó que, si bien el 22 de febrero se reportaron bloqueos viales y actividad delictiva en distintos puntos del país, la situación se ha estabilizado en Quintana Roo —incluidos Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum— así como en Sinaloa y Tamaulipas.

Sin embargo, en Puerto Vallarta continúan los ajustes operativos en el aeropuerto. La Embajada señaló que mantiene contacto estrecho con aerolíneas para monitorear salidas y posibles cancelaciones.

Además, precisó que algunos vuelos programados están saliendo desde Guadalajara, por lo que recomendó a los viajeros verificar directamente con sus compañías aéreas y considerar rutas de conexión desde otras ciudades mexicanas en caso de cancelación.

Advertencia para Monterrey y Mazatlán

El comunicado también informa que el personal del gobierno estadounidense en el Consulado General en Monterrey recibió la instrucción de permanecer dentro del área metropolitana de esa ciudad.

Asimismo, se ordenó al personal oficial no viajar a Mazatlán hasta el miércoles 25 de febrero, como medida preventiva ante posibles riesgos derivados de la situación de seguridad.

Resto de aeropuertos opera con normalidad

La Embajada detalló que el resto de los aeropuertos del país, incluidos aquellos ubicados en zonas donde se reportaron incidentes, se encuentran abiertos y en operación mayoritariamente normal.

Hasta el momento, no se han recibido reportes adicionales de cancelaciones o retrasos vinculados a temas de seguridad fuera de los señalados, aunque las autoridades estadounidenses insistieron en la recomendación de confirmar el estatus de los vuelos directamente con las aerolíneas.

La actualización mantiene el llamado a extremar precauciones, monitorear medios oficiales y seguir las indicaciones de autoridades locales mientras se estabiliza por completo la operación aérea en las zonas afectadas.

Restricciones en carreteras de peaje tras bloqueos del 22 de febrero

La actualización también advierte que autoridades mexicanas restringieron operaciones en algunas carreteras de peaje debido a los bloqueos registrados el 22 de febrero.

Las afectaciones se reportan en tramos ubicados en Puebla, Guerrero, Tamaulipas, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz, así como en zonas de Tijuana y Mazatlán.

La Embajada pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos a reportes locales de tránsito, evitar áreas con presencia de bloqueos y planificar rutas con anticipación.

