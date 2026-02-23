Entrevista presencial para visa es requisito para personas de 14 a 79 años

GENERANDO AUDIO...

Desde el 1 de octubre de 2025, Estados Unidos hizo obligatoria la entrevista presencial para la visa para todas las personas de 14 a 79 años que deseen tramitar el documento, de acuerdo con la actualización oficial del requisito migratorio.

La disposición establece que quienes se encuentren dentro de ese rango de edad deberán presentarse a una entrevista presencial obligatoria como parte del proceso para obtener la visa estadounidense, sin excepción por tipo de solicitud dentro de las categorías que requieran el trámite consular.

¿Quiénes deberán acudir a la entrevista presencial para visa?

El nuevo lineamiento indica que todas las personas entre 14 y 79 años deberán asistir de manera presencial a una oficina consular para completar el proceso de la visa estadounidense.

Este requisito aplicará a:

Solicitantes por primera vez

Personas que renueven su visa

Trámites que anteriormente podían ser elegibles para exención de entrevista

Con esta medida, el procedimiento de entrevista presencial para visa será un paso obligatorio dentro del proceso regular.

Entrevista presencial obligatoria: qué cambió a partir de octubre de 2025

Hasta antes de esta actualización, algunos solicitantes podían acceder a programas de exención de entrevista, dependiendo de su edad o tipo de renovación.

Sin embargo, a partir del 1 de octubre de 2025, la entrevista presencial obligatoria se hizo requisito general para quienes tengan entre 14 y 79 años, como parte del proceso consular para la visa de Estados Unidos.

La medida implica que los solicitantes deberán:

Completar el formulario correspondiente. Programar una cita. Acudir personalmente a la entrevista. Presentar la documentación requerida.

Visa Estados Unidos: impacto en solicitantes

El ajuste en el procedimiento modifica el esquema anterior en el que algunos grupos podían concluir el trámite sin acudir físicamente a entrevista.

Ahora, toda persona dentro del rango de edad señalado deberá presentarse ante un oficial consular para continuar con el proceso de solicitud de la visa de Estados Unidos.

La disposición entró en vigor el 1 de octubre de 2025, por lo que los trámites iniciados bajo el nuevo calendario deben considerar este requisito obligatorio.

¿A quiénes no aplica la entrevista presencial obligatoria?

La actualización señala que el requisito aplica específicamente a personas de 14 a 79 años. Los solicitantes fuera de ese rango de edad deberán revisar las disposiciones correspondientes a su grupo etario conforme a los lineamientos vigentes.

Las autoridades consulares indicaron que la entrevista presencial para visa formará parte del proceso estándar a partir de la fecha establecida.

