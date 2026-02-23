Video: tres muertos tras nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe

GENERANDO AUDIO...

Ataque a presunta narcolancha. Foto: X @Southcom

Un video publicado este 23 de febrero por el Comando Sur de Estados Unidos, dirigido por el Francis L. Donovan, muestra que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un nuevo ataque cinético letal contra una narcolancha señalada por operar para Organizaciones Terroristas Designadas.

De acuerdo con la información oficial, la acción se realizó tras confirmarse mediante labores de inteligencia militar que la embarcación transitaba por rutas identificadas como corredores habituales de narcotráfico en el Caribe, además de participar en operaciones relacionadas con el tráfico marítimo de drogas.

Durante el operativo, tres presuntos narcoterroristas murieron. Las autoridades informaron que ningún integrante de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.

Embarcación fue localizada en ruta conocida de tráfico marítimo

El despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear se efectuó tras la identificación de movimientos considerados sospechosos en una zona catalogada como ruta estratégica para el trasiego de droga por vía marítima.

Según el reporte oficial, la embarcación operaba en corredores previamente vigilados por el Comando Sur, utilizados de manera recurrente por organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.

El ataque, calificado como acción cinética letal, impactó directamente la lancha en la que viajaban los presuntos integrantes de la organización criminal. El saldo fue de tres personas fallecidas tras la intervención.

Sin bajas en fuerzas estadounidenses

El informe difundido tras la operación señala que no se registraron heridos ni bajas entre el personal de las fuerzas armadas de Estados Unidos que participó en la acción.

El Comando Sur reiteró que este tipo de operativos forman parte de los esfuerzos para combatir el narcotráfico transnacional y las actividades de grupos clasificados como organizaciones terroristas designadas, que operan en rutas estratégicas del Caribe.

Las autoridades indicaron que las labores de monitoreo e inteligencia continúan en la región para identificar otras posibles embarcaciones vinculadas con redes de tráfico de drogas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.