Drones de cárteles mexicanos penetraron el espacio aéreo de Estados Unidos: AFP

Drones de cárteles mexicanos penetraron el espacio aéreo de Estados Unidos, pero fueron neutralizados por el ejército estadounidense, informó el miércoles un responsable gubernamental a la AFP.

“Drones de cárteles mexicanos violaron el espacio aéreo de Estados Unidos”, dijo el funcionario bajo condición de anonimato, y añadió que las fuerzas estadounidenses “tomaron medidas para desactivar los drones”.

Estados Unidos había anunciado en la madrugada del miércoles el cierre del aeropuerto de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas), durante diez días, una medida que levantó horas después.

Departamento de Transporte confirma irrupción de drones en EE.UU.

El secretario del Departamento de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que el cierre aéreo temporal en El Paso, Texas, obedeció a la incursión “de un cártel con drones”.

La amenaza ha sido neutralizada y no existe peligro para los viajes comerciales en la región, abundó el funcionario, quien confirmó que las restricciones aéreas fueron levantadas, “y se están reanudando los vuelos normales”.

Por su parte, Jennifer Jacobs, reportera de CBS News para la Casa Blanca, informó que la decisión de cerrar el aeropuerto Internacional de El Paso a todos los vuelos por 10 días, “fue provocada por drones de un cártel mexicano que violaron el espacio aéreo estadounidense”.

“El Departamento de Guerra tomó medidas para desactivar los drones”, abundó Jacobs en un mensaje que publicó en la red social X.

Durante la madrugada de este lunes, la FAA ordenó la suspensión de todos los vuelos en la zona de El Paso, Texas, del 10 al 20 de febrero.

La restricción temporal de vuelos incluía los comerciales, de carga y de aviación general.

