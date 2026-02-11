Levantan restricciones aéreas en El Paso, Texas; no hay amenaza, informan

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos informó que han levantado las restricciones aéreas que mantenían en el Paso, Texas.

Mediante un mensaje en redes sociales, la FAA informó que se levantó el cierre temporal del espacio aéreo sobre el Paso: “No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad”, detalló.

¿Qué se sabe del cierre aéreo en el Paso, Texas?

Durante la madrugada de este lunes, la FAA ordenó la suspensión de todos los vuelos en la zona de El Paso, Texas, del 10 al 20 de febrero.

La restricción temporal de vuelos incluía los comerciales, de carga y de aviación general.

La medida entró en vigor el 10 de febrero a las 23:30 hora local y supuestamente permanecería activa hasta el 20 de febrero a las 23:30 hora local.

Especialistas en transporte aéreo señalan que este tipo de restricciones de la FAA suelen implementarse por razones de seguridad o circunstancias extraordinarias.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente las causas específicas de la medida.

