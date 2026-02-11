El Paso y otros casos: así funciona un cierre aéreo por seguridad nacional

GENERANDO AUDIO...

Bajo estos casos la FAA puede reducir operaciones aéreas. Reuters

La FAA, mediante una Restricción Temporal de Vuelo (TFR), puede imponer el cierre del espacio aéreo por razones de seguridad nacional, emergencias operativas o condiciones peligrosas. Estas medidas se sustentan en la normativa federal y se notifican a través de los NOTAM (Notices to Airmen).

En aviación, el espacio aéreo no se “apaga” en su totalidad de forma habitual. Lo más frecuente es la imposición de áreas restringidas o designaciones especiales donde no se permite operar aeronaves sin autorización previa.

Los avisos se publican como NOTAM e incluyen información específica:

Área geográfica afectada

Altitud cubierta

Duración de la restricción

Tipo de operaciones permitidas o prohibidas

¿Qué es una Restricción Temporal de Vuelo (TFR)?

Una Restricción Temporal de Vuelo (TFR) es una medida regulatoria que limita o prohíbe operaciones aéreas en una zona determinada por un periodo específico.

La FAA regula estas disposiciones bajo el marco de las TFR, principalmente en el Code of Federal Regulations. Esta normativa establece que pueden aplicarse cuando existan condiciones de peligro, emergencias, operaciones especiales o razones de defensa nacional.

Las restricciones pueden ser solicitadas por autoridades civiles o militares cuando se identifiquen riesgos para la seguridad aeronáutica.

¿Cuándo puede la FAA cerrar o restringir el espacio aéreo?

Las restricciones pueden activarse en distintos escenarios:

Seguridad pública o nacional

Amenazas que pongan en riesgo aeronaves o personas

Incursiones de drones u operaciones no autorizadas

Situaciones coordinadas con el Departamento de Defensa

En estos casos, la restricción puede clasificarse como espacio aéreo de defensa nacional.

Condiciones peligrosas temporales

Incendios forestales

Huracanes

Erupciones volcánicas

Derrames químicos

Estas medidas buscan proteger operaciones aéreas ante riesgos ambientales o emergencias.

Eventos de alta seguridad

Movimientos del presidente de EE. UU.

Cumbres internacionales

Grandes eventos deportivos

En estos casos se activa un TFR con radios definidos y altitudes específicas. Las aeronaves civiles no autorizadas no pueden ingresar durante el periodo establecido.

Emergencias operativas del sistema

Un cierre general de operaciones no es habitual. Sin embargo, puede declararse si continuar volando se considera inseguro.

Casos relevantes de cierre o restricción del espacio aéreo

11 de febrero de 2026 — El Paso, Texas

La FAA emitió una TFR por “razones especiales de seguridad” y la clasificó como espacio aéreo de defensa nacional. La medida restringió el espacio aéreo alrededor de El Paso y Santa Teresa por hasta 10 días, desde la superficie hasta 18 mil pies.

Horas después, la restricción fue levantada cuando la amenaza fue considerada controlada.

11 de enero de 2023 — Estados Unidos

Una falla del sistema de NOTAM obligó a la FAA a suspender todas las salidas de vuelos domésticos entre aproximadamente las 07:30 y 09:00 horas, tiempo del Este. Los vuelos en el aire continuaron operando.

Fue la primera interrupción nacional de este tipo desde 2001.

11 de septiembre de 2001 — Estados Unidos

Tras los ataques del 11-S, la FAA cerró todo el espacio aéreo estadounidense. Todos los vuelos en ruta aterrizaron en el aeropuerto seguro más cercano. La operación fue conocida como Operation Yellow Ribbon.

Diciembre de 2025 — EE. UU.

Autoridades federales advirtieron que podrían cerrarse ciertas zonas del espacio aéreo ante la posible escasez de controladores por un prolongado cierre del Gobierno federal. No se decretó un cierre total, pero se registraron reducciones operativas en diversos aeropuertos.

¿Qué ocurre cuando se declara una TFR?

Cuando la FAA impone una restricción:

Las aeronaves civiles no pueden ingresar sin autorización

Las violaciones pueden derivar en sanciones administrativas o penales

En casos extremos, autoridades militares pueden interceptar aeronaves no autorizadas

Estas medidas forman parte del marco regulatorio estadounidense para proteger la seguridad aeronáutica y la defensa nacional.