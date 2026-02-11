En mensaje a estadounidenses, presidenta madrileña desea a Cuba y México dejar los “narcoestados de ultraizquierda”

GENERANDO AUDIO...

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió poner fin a “los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden”, y ve en Venezuela la “herida más importante” por curar.

En su intervención por vídeo en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada en el club Mar-a-Lago de Florida, la dirigente regional señaló que espera que pronto Cuba, Nicaragua o México, como ha sucedido con Argentina, “rompan esas mismas cadenas y recuperen su libertad” frente a “narcoestados” que están “destruyendo familias, vidas muy jóvenes”.

Consideró Ayuso que “la tristeza, el empobrecimiento y la tiranía han llegado demasiado lejos” llegando a “contaminar” naciones enteras hasta llegar “a las esferas más íntimas de cada uno”.

“Nos rebelamos ante ello”, expresó, aludiendo especialmente a Venezuela, “la herida más importante” que hay que curar “por los venezolanos que viven en Madrid, en Estados Unidos y en todo el mundo”, y que ha ocasionado “un éxodo de más de ocho millones de personas al que el comunismo le ha arrebatado todo”.

Frente “al totalitarismo, un mundo cerrado y oscuro”, ha reivindicado que desde Madrid se ofrece “fuerza, valor, humanidad, compromiso, alegría, apertura, color, vida y libertad”.

“Y queremos recordar que España, Estados Unidos y el resto de la Hispanidad navegamos en un mismo barco, que juntos somos increíbles e imparables”, subrayó la presidenta madrileña.

