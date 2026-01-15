EE. UU. advierte a Sudáfrica por ejercicios navales de BRICS con Irán

GENERANDO AUDIO...

EE. UU advirtió a Sudáfrica por ejercicios con Irán. Foto: Reuters

Estados Unidos lanzó una advertencia a Sudáfrica por permitir la participación de buques iraníes en ejercicios navales realizados frente a sus costas, en un contexto marcado por la represión de protestas en Irán y el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Washington y Pretoria.

De acuerdo con reportes, en el ejercicio participaron embarcaciones de China, Irán, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, que navegaron en aguas cercanas a Ciudad del Cabo como parte de maniobras vinculadas al bloque de países BRICS, lo que generó críticas por parte del gobierno estadounidense.

Estados Unidos critica a Sudáfrica por maniobras navales con Irán

La embajada de Estados Unidos en Sudáfrica calificó la participación de Irán en los ejercicios como un factor que socava la seguridad marítima y la estabilidad regional. En un mensaje difundido en redes sociales, señaló que Irán es un actor desestabilizador y un Estado patrocinador del terrorismo.

Washington consideró especialmente grave que Sudáfrica haya permitido estas maniobras mientras, según Estados Unidos, las fuerzas de seguridad iraníes reprimen protestas internas con detenciones, violencia y tortura contra manifestantes.

Tensiones diplomáticas entre Washington y Pretoria

Las relaciones entre Estados Unidos y Sudáfrica se han deteriorado en los últimos meses debido a diferencias políticas clave, entre ellas el caso presentado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, por presunto genocidio en el marco de la guerra en Gaza.

En ese contexto, la embajada estadounidense afirmó que Sudáfrica no puede presentarse como defensora de la justicia internacional mientras fortalece vínculos con Irán, país sujeto a sanciones y críticas por violaciones a los derechos humanos.

El papel de los BRICS en los ejercicios militares

Los ejercicios navales se realizaron bajo el marco del grupo BRICS, integrado por economías emergentes que buscan mayor cooperación política, económica y militar, y que en años recientes han ampliado su coordinación en temas de defensa.

Analistas y críticos señalaron que este tipo de maniobras reúne a países con profundas diferencias diplomáticas con Estados Unidos, lo que incrementa la fricción en un momento en que Sudáfrica intenta recomponer su relación con Washington sin romper con sus alianzas estratégicas.

Participación iraní y postura de Sudáfrica

Medios locales e internacionales informaron que el gobierno sudafricano habría buscado limitar o retirar la participación de Irán ante la presión internacional, aunque no existe información oficial clara sobre el grado de involucramiento de los buques iraníes en las maniobras.

La marina sudafricana defendió los ejercicios al argumentar que son necesarios para garantizar la seguridad de las rutas marítimas y las actividades económicas en la región.

Advertencias de Trump a Irán

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido que su gobierno podría tomar medidas militares contra Irán si se aplicaba la pena de muerte a personas detenidas durante las protestas, aunque posteriormente matizó esa postura.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.