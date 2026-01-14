Crisis en Irán: protestas históricas sacuden al régimen

GENERANDO AUDIO...

Las protestas que sacuden a Irán no son un fenómeno reciente ni espontáneo. En entrevista con Juan Rivas y Pablo Valdés en “A las Nueve en Uno”, Nofret Hernández, experta en temas de Medio Oriente, asegura que estas movilizaciones tienen raíces profundas en una combinación de crisis económica, represión política y restricciones a los derechos de las mujeres, factores que se han acumulado durante más de una década.

Aunque el asesinato de Mahsa Amini en 2022 dio visibilidad internacional al movimiento Mujer, Vida y Libertad, las inconformidades comenzaron mucho antes. Desde 2008 y 2010 ya se registraban protestas motivadas por problemas económicos y procesos electorales cuestionados. En 2019, previo a la pandemia, se produjeron movilizaciones masivas que fueron duramente reprimidas, dejando alrededor de 200 muertos.

