EE. UU. incauta otro petrolero vinculado a Venezuela antes de reunión entre Trump y Machado

Foto: AFP.

Estados Unidos incautó otro buque petrolero vinculado a Venezuela, dijeron dos funcionarios estadounidenses a Reuters el jueves, antes de una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la líder opositora venezolana María Corina Machado.

La incautación marca el sexto buque intervenido en las últimas semanas que transportaba petróleo venezolano o lo había hecho en el pasado.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la incautación tuvo lugar en el Caribe, pero no identificaron el buque.

