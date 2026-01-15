EE.UU. realiza su primera venta de petróleo venezolano

GENERANDO AUDIO...

EEUU realiza su primera venta de petróleo venezolano por 430 mde. FOTO: Getty

Estados Unidos completó el miércoles su primera venta de petróleo venezolano, con un valor de 500 millones de dólares (cerca de 430 millones de euros), a menos de dos semanas de la incursión militar estadounidense que dejó como saldo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Se trata de la primera venta estadounidense de crudo venezolano, una fuente de la Casa Blanca dijo que se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas.

Si bien la Administración de Donald Trump, sumida en un plan para reconstruir la industria petrolera venezolana y explotar las reservas del país caribeño con empresas estadounidenses, no ha dado detalles de la operación de manera oficial, el portal especializado en noticias económicas Semafor informó, citando a un alto funcionario del Gobierno, que la cuenta principal a la que han llegado los ingresos está en Qatar.

Este mismo lunes, el republicano indicó que había 50 millones de barriles de petróleo estaban de camino a Estados Unidos, en unas declaraciones en las que subrayó estar “trabajando muy bien con Venezuela”, dirigida ahora por su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con quien ha mantenido este jueves una “muy positiva” llamada tras la que ha asegurado que están alcanzando “avances significativos” para la “estabilización” del país.

