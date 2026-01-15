Alcalde de Minneapolis acusa a ICE de “repugnante e intolerable” tras disparo a venezolano

GENERANDO AUDIO...

Alcalde de Minneapolis estalla vs ICE. FOTO: Reuters

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, lanzó duras críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de que un ciudadano venezolano resultara herido por un disparo durante una redada federal de inmigración la noche del miércoles 14 de enero, informaron autoridades locales.

El hecho desató protestas en la zona y quedó registrado en videos que circulan en redes sociales, donde se observa la reacción de manifestantes y el despliegue policial tras el operativo. El incidente ocurre en un contexto de alta tensión por recientes operativos migratorios en la ciudad.

Jacob Frey critica a ICE tras enfrentamiento en Minneapolis

Durante una conferencia de prensa, el alcalde Jacob Frey calificó la conducta de ICE como “repugnante e intolerable”, al referirse al uso de la fuerza en el operativo que terminó con una persona herida. El edil pidió calma a la población y exhortó a los manifestantes a no caer en provocaciones.

“No podemos contrarrestar el caos de Donald Trump con nuestra propia marca de caos”, dijo Frey.

El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, explicó que el hombre herido recibió el disparo “después de una lucha con un agente federal” y que fue hospitalizado. De acuerdo con el funcionario, otras dos personas fueron arrestadas tras una emboscada contra el oficial involucrado en el operativo.

O’Hara también señaló que, durante las protestas, una multitud cometió actos ilegales, incluyendo el lanzamiento de fuegos artificiales contra la policía, lo que obligó a reforzar la seguridad en el área.

El tiroteo ocurre una semana después de que un agente de ICE disparó fatalmente a una mujer de 37 años, Renee Good, hecho que incrementó la tensión social y las críticas a las redadas de deportación impulsadas por el gobierno de Trump.

Las autoridades locales insistieron en que continuarán informando sobre el caso conforme avancen las investigaciones, mientras el alcalde reiteró su llamado a mantener protestas pacíficas y evitar enfrentamientos.

