“Deben ser autosuficientes y no una carga para EE. UU.”: las razones por las que suspenden visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países

EE. UU. suspende emisión de visas de inmigrante a 75 países. Foto: AFP.

El Departamento de Estado de Estados Unidos explicó los motivos que llevaron al gobierno del presidente Donald Trump a pausar temporalmente la expedición de visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países.

¿Por qué suspenden la expedición de visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países?

La agencia estadounidense emitió un comunicado en el que señaló que la pausa responde a la intención de reforzar el cumplimiento de la regla de “public charge”, la cual establece que los inmigrantes deben demostrar autosuficiencia financiera y no depender de ayudas públicas del gobierno estadounidense.

El objetivo declarado es realizar una revisión exhaustiva de políticas y procedimientos de evaluación consular para asegurar que los criterios se apliquen de forma consistente antes de reanudar la emisión de estas visas.

¿Qué implica la pausa en la tramitación de visas de inmigrante?

La medida significa que:

No se emitirán visas de inmigrante a nacionales de los países incluidos en la lista mientras dure esta pausa.

Las solicitudes pueden seguirse presentando y los solicitantes pueden asistir a sus entrevistas, pero no se otorgarán visas durante el periodo de revisión.

La pausa se realiza para asegurar que los inmigrantes de estos países no utilicen prestaciones públicas en Estados Unidos ni se conviertan en una carga pública.

Lo anterior forma parte de una revisión de políticas, regulaciones y guías para fortalecer los criterios bajo los cuales se evalúa a quienes aplican a visas de inmigrante.

Lista de países sujetos a la pausa de visas de inmigrante

La política abarca 75 países de todas las regiones del mundo, que son los siguientes:

Afganistán Albania Argelia Antigua y Barbuda Armenia Azerbaiyán Bahamas Bangladés Barbados Bielorrusia Belice Bután Bosnia y Herzegovina Brasil Birmania Camboya Camerún Cabo Verde Colombia Costa de Marfil Cuba República Democrática del Congo Dominica Egipto Eritrea Etiopía Fiyi Gambia Georgia Ghana Granada Guatemala Guinea Haití Irán Irak Jamaica Jordania Kazajistán Kosovo Kuwait Kirguistán Laos Líbano Liberia Libia Macedonia del Norte Moldavia Mongolia Montenegro Marruecos Nepal Nicaragua Nigeria Pakistán República del Congo Rusia Ruanda San Cristóbal y Nieves Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Senegal Sierra Leona Somalia Sudán del Sur Sudán Siria Tanzania Tailandia Togo Túnez Uganda Uruguay Uzbekistán Yemen

Excepciones a la pausa de tramitación de visas de inmigrante

Las excepciones establecidas incluyen:

Ciudadanos con doble nacionalidad que presenten la solicitud con un pasaporte de un país no incluido en la lista de altos riesgos.

Visas que ya han sido emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la pausa no han sido revocadas automáticamente como parte de esta directriz.

¿Qué visas quedan fuera de esta medida?

La pausa de tramitación de visas de inmigrante no se aplica a:

Visas de turista (B1/B2)

Visas de negocios

En ambos casos, el gobierno de Trump continuarán siendo procesadas con los criterios vigentes de seguridad y control migratorio, como la revisión del historial de redes sociales de todos los solicitantes.