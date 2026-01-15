“Deben ser autosuficientes y no una carga para EE. UU.”: las razones por las que suspenden visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países

| 12:16 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV
EE. UU. suspende emisión de visas de inmigrante a 75 países. Foto: AFP.

El Departamento de Estado de Estados Unidos explicó los motivos que llevaron al gobierno del presidente Donald Trump a pausar temporalmente la expedición de visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países.

¿Por qué suspenden la expedición de visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países?

La agencia estadounidense emitió un comunicado en el que señaló que la pausa responde a la intención de reforzar el cumplimiento de la regla de “public charge”, la cual establece que los inmigrantes deben demostrar autosuficiencia financiera y no depender de ayudas públicas del gobierno estadounidense.

El objetivo declarado es realizar una revisión exhaustiva de políticas y procedimientos de evaluación consular para asegurar que los criterios se apliquen de forma consistente antes de reanudar la emisión de estas visas. 

¿Qué implica la pausa en la tramitación de visas de inmigrante?

La medida significa que:

  • No se emitirán visas de inmigrante a nacionales de los países incluidos en la lista mientras dure esta pausa.
  • Las solicitudes pueden seguirse presentando y los solicitantes pueden asistir a sus entrevistas, pero no se otorgarán visas durante el periodo de revisión. 
  • La pausa se realiza para asegurar que los inmigrantes de estos países no utilicen prestaciones públicas en Estados Unidos ni se conviertan en una carga pública. 

Lo anterior forma parte de una revisión de políticas, regulaciones y guías para fortalecer los criterios bajo los cuales se evalúa a quienes aplican a visas de inmigrante. 

Lista de países sujetos a la pausa de visas de inmigrante

La política abarca 75 países de todas las regiones del mundo, que son los siguientes:

  1. Afganistán
  2. Albania
  3. Argelia
  4. Antigua y Barbuda
  5. Armenia
  6. Azerbaiyán
  7. Bahamas
  8. Bangladés
  9. Barbados
  10. Bielorrusia
  11. Belice
  12. Bután
  13. Bosnia y Herzegovina
  14. Brasil
  15. Birmania
  16. Camboya
  17. Camerún
  18. Cabo Verde
  19. Colombia
  20. Costa de Marfil
  21. Cuba
  22. República Democrática del Congo
  23. Dominica
  24. Egipto
  25. Eritrea
  26. Etiopía
  27. Fiyi
  28. Gambia
  29. Georgia
  30. Ghana
  31. Granada
  32. Guatemala
  33. Guinea
  34. Haití
  35. Irán
  36. Irak
  37. Jamaica
  38. Jordania
  39. Kazajistán
  40. Kosovo
  41. Kuwait
  42. Kirguistán
  43. Laos
  44. Líbano
  45. Liberia
  46. Libia
  47. Macedonia del Norte
  48. Moldavia
  49. Mongolia
  50. Montenegro
  51. Marruecos
  52. Nepal
  53. Nicaragua
  54. Nigeria
  55. Pakistán
  56. República del Congo
  57. Rusia
  58. Ruanda
  59. San Cristóbal y Nieves
  60. Santa Lucía
  61. San Vicente y las Granadinas
  62. Senegal
  63. Sierra Leona
  64. Somalia
  65. Sudán del Sur
  66. Sudán
  67. Siria
  68. Tanzania
  69. Tailandia
  70. Togo
  71. Túnez
  72. Uganda
  73. Uruguay
  74. Uzbekistán
  75. Yemen

Excepciones a la pausa de tramitación de visas de inmigrante

Las excepciones establecidas incluyen:

  • Ciudadanos con doble nacionalidad que presenten la solicitud con un pasaporte de un país no incluido en la lista de altos riesgos. 
  • Visas que ya han sido emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la pausa no han sido revocadas automáticamente como parte de esta directriz. 

¿Qué visas quedan fuera de esta medida?

La pausa de tramitación de visas de inmigrante no se aplica a: 

  • Visas de turista (B1/B2)
  • Visas de negocios

En ambos casos, el gobierno de Trump continuarán siendo procesadas con los criterios vigentes de seguridad y control migratorio, como la revisión del historial de redes sociales de todos los solicitantes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Trump recibe a la líder opositora venezolana Machado mientras afianza el diálogo con Caracas

Estados Unidos

Trump recibe a la líder opositora venezolana Machado mientras afianza el diálogo con Caracas

EE. UU. incauta otro petrolero vinculado a Venezuela antes de reunión entre Trump y Machado

Estados Unidos

EE. UU. incauta otro petrolero vinculado a Venezuela antes de reunión entre Trump y Machado

Alcalde de Minneapolis acusa a ICE de “repugnante e intolerable” tras disparo a venezolano

Estados Unidos

Alcalde de Minneapolis acusa a ICE de “repugnante e intolerable” tras disparo a venezolano

EE.UU. realiza su primera venta de petróleo venezolano

Estados Unidos

EE.UU. realiza su primera venta de petróleo venezolano

Etiquetas: ,