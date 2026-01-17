EE. UU. mata en Siria a líder vinculado a Al Qaeda tras ataque a militares

GENERANDO AUDIO...

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) llevó a cabo un ataque en el noroeste de Siria el pasado 16 de enero, que resultó en la muerte de un líder afiliado a Al Qaeda, informó la autoridad militar estadounidense.

De acuerdo con el comunicado, el objetivo del ataque fue Bil al Hasan al-Jasim, identificado como un experimentado líder terrorista que planeó ataques y mantenía vínculos directos con un terrorista del Estado Islámico (ISIS).

Vínculos con ataque mortal contra estadounidenses

CENTCOM detalló que Bil al Hasan al-Jasim estaba conectado directamente con el pistolero de ISIS responsable de una emboscada ocurrida el 13 de diciembre de 2025 en Palmyra, Siria, ataque en el que murieron dos militares estadounidenses y un intérprete estadounidense, además de resultar herido personal estadounidense y sirio.

Las fuerzas militares estadounidenses señalaron que el operativo forma parte de una serie de acciones realizadas tras ese ataque.

Más de 100 objetivos alcanzados en Siria

Desde el atentado del 13 de diciembre, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones militares en Siria. Según CENTCOM, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo ataques contra más de 100 objetivos de ISIS en el país.

El Comando Central aseguró que estas acciones buscan debilitar la capacidad operativa de grupos terroristas que representan una amenaza directa para personal estadounidense y fuerzas aliadas en la región.

