Prevén aumento de sargazo en playas mexicanas por concentración en el Atlántico para 2026

GENERANDO AUDIO...

Hay más sargazo en zona oriental y occidental del Atlántico. foto: Cuartoscuro.

Existen posibilidades de una mayor concentración de sargazo en las playas del Caribe mexicano para este 2026, debido a un aumento histórico de dicha alga en el distintas regiones del océano Atlántico.

En enero de este 2026, el Laboratorio de Oceanografía Óptima de la Universidad del Sur de Florida (USF) difundió un informe sobre las condiciones del sargazo para diciembre del 2025 y las proyecciones del año entrante.

Imágenes satelitales muestran un nivel récord de sargazo en el océano Atlántico, por acumulaciones en la zona occidental y oriental de dicho mar. Con eso, el 0.4% de la superficie de ese mar está cubierta por el alga. En una gráfica, se muestra un aumento del 75% desde el 2011, un crecimiento histórico.

Por otra parte, la zona del Golfo de México no tuvo un incremento, pues el sargazo permanece en condición marginal.

“En comparación con noviembre de 2025, se encontró un aumento sustancial de sargazo en todas las regiones excepto en el Golfo”, detalla el informe.

Por eso, la USF pronosticó que el 2026 será un año importante en cuanto a la presencia de sargazo, por el aumento en el océano Atlántico.

Hay mayor concentración en zona oriental y occidental del Atlántico. Foto: USF.

Playas de México quedarían afectadas

El Laboratorio de Oceanografía Óptima anticipó un arribo temprano de sargazo en el Caribe mexicano y en algunas islas de las Antillas Menores para este 2026, lo cual, ya está sucediendo.

“Aunque la cantidad de sargazo en el Golfo seguirá siendo insignificante, es probable que el sargazo en el Caribe continúe creciendo, lo que provocará arribazones en las playas de la costa del Caribe mexicano y en algunas islas de las Antillas Menores.”

Lo anterior afectaría principalmente a las playas de Quintana Roo, es decir, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Mahahual. Además, existe un riesgo de afectaciones secundarias -menos intensas- en el sur del Golfo de México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: