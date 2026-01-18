Reconocida conductora de televisión pierde un ojo tras accidente con fuegos artificiales

GENERANDO AUDIO...

Tras lo ocurrido, pidió la prohibición del uso de pirotecnia. Foto: Getty Images

Lo que comenzó como una celebración de Año Nuevo terminó en tragedia para Andrea Plewig, reconocida conductora de televisión, del programa de entretenimiento Astro Royal, quien perdió el ojo izquierdo tras un accidente con fuegos artificiales en su domicilio, cerca de Berlín, en Alemania.

La presentadora, de 55 años, explicó que uno de los cohetes que había preparado detonó de manera inesperada y salió disparado directamente hacia su rostro, provocándole una lesión de gravedad.

Un accidente que cambió su vida

Andrea Plewig relató que había seguido los pasos habituales antes de encender los fuegos artificiales y que tomó precauciones durante la preparación.

Pese a ello, uno de los artefactos se activó antes de tiempo y la impactó en el ojo, lo que la hizo caer al suelo de inmediato.

Tras el accidente, fue trasladada en ambulancia a un hospital, donde los médicos confirmaron que no fue posible salvarle el ojo afectado.

Llama a prohibir los fuegos artificiales de uso privado

Luego de lo ocurrido, Plewig decidió alzar la voz y sumarse a la iniciativa “No a los fuegos artificiales”, con la que busca impulsar regulaciones más estrictas, e incluso una prohibición total del uso privado de pirotecnia.

La conductora advirtió que estos productos representan un riesgo elevado y pueden tener consecuencias graves e imprevisibles, tanto para las personas como para los animales y el entorno.

Cabe destacar que el accidente ocurrió después de que Plewig atravesara un tratamiento de quimioterapia por cáncer de mama, del cual recientemente había recibido el alta médica.

