Arranca este año: Sheinbaum anuncia fechas de la credencialización de salud universal

Sheinbaum en la inauguración del Hospital General Regional No. 25. Cuartoscuro

El proceso para contar con una credencial de salud universal en México comenzará entre febrero y marzo de este año, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de homologar la atención médica entre IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

El anuncio se dio durante la inauguración del Hospital General Regional No. 25 “Ignacio Zaragoza” del IMSS, en Iztapalapa, una obra que estuvo pendiente desde el sismo de 2017 y que ahora entra en operación para atender a cerca de medio millón de derechohabientes.

La credencialización forma parte del plan para consolidar los Servicios Universales de Salud hacia 2030, lo que permitiría que las personas puedan recibir atención médica sin importar a qué institución estén afiliadas.

Sheinbaum explicó que este proceso busca unificar la atención médica entre las principales instituciones públicas de salud, de modo que los usuarios puedan atenderse en cualquiera de ellas conforme avance el sistema de salud universal.

Antecedente: Registro Nacional de Salud

Desde octubre de 2025, la presidenta había anunciado la creación del Registro Nacional de Salud, con el objetivo de que todas las personas cuenten con una credencial y un expediente médico compartido entre IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

De acuerdo con lo informado entonces, el registro facilitará que, a partir de 2027, la atención de diversas enfermedades ya no dependa de la institución a la que esté afiliado el paciente, y permitirá compartir su historial médico para una atención más integral.

Sheinbaum ha señalado que durante 2026 se fortalecerán las tres instituciones de salud y se avanzará en la unificación de la información médica que integrará este sistema nacional.

Nuevo hospital en Iztapalapa y más infraestructura en camino

El recién reinauguradi Hospital General Regional No. 25 “Ignacio Zaragoza” tuvo una inversión de 2 mil 435 millones de pesos y cuenta con 35 especialidades, 376 camas y equipamiento de última generación, además de una plantilla de casi 2 mil profesionales de la salud.

En apenas 53 días de operación, el hospital ha registrado más de 10 mil consultas de especialidad, 271 cirugías, 5 mil 312 atenciones de urgencia y miles de estudios de laboratorio, radiología y sesiones de hemodiálisis.

Además, se informó que en los próximos seis meses se inaugurarán seis nuevos hospitales en el país, que sumarán mil 484 camas adicionales.

La presidenta destacó que la construcción del hospital en Iztapalapa tomó varios años debido a las complejidades del suelo y a la necesidad de evitar afectaciones a las viviendas cercanas, lo que obligó a una demolición y cimentación progresivas.

