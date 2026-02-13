EE. UU. reporta caída de 93% en detenciones y 56% en fentanilo en frontera con México

GENERANDO AUDIO...

Menos 93% detenciones y 56% fentanilo en frontera con México-EE. UU. Foto: DHS

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó desde Otay Mesa que las detenciones en la frontera con México bajaron 93% y que el flujo de fentanilo disminuyó 56%, en comparación con la administración anterior. Además, aseguró que en nueve meses la Patrulla Fronteriza no ha liberado migrantes en situación irregular.

Las declaraciones se dieron frente a un cargamento asegurado en el área de San Diego, donde autoridades federales mostraron una bóveda con droga incautada. El anuncio ocurre en medio del debate político en Washington sobre migración, financiamiento federal y cooperación entre estados y autoridades federales.

Durante conferencia de prensa, Noem sostuvo que la estrategia en la frontera sur ha cambiado y que los resultados reflejan un mayor control en los cruces y en el tráfico de drogas.

DHS reporta reducción en detenciones y decomisos de fentanilo

La funcionaria afirmó que el presidente Donald Trump “ha cortado el flujo de tráfico en la frontera sur” y que, solo en el caso del fentanilo, se ha registrado una disminución del 56% en su ingreso a Estados Unidos.

Durante el recorrido, autoridades mostraron una bóveda que, según datos oficiales, contiene 188 mil 218 libras de drogas ilícitas incautadas, lo que equivale a más de 1.7 mil millones de dosis letales de narcóticos.

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael Banks, vinculó los resultados con el fin de la política conocida como “capturar y liberar”. Señaló que desde el regreso del presidente Trump, la corporación no ha liberado a un solo extranjero ilegal en nueve meses, lo que calificó como un récord.

Asimismo, Noem aseguró que, en cárceles y prisiones de California, el ICE mantiene órdenes de detención contra más de 33 mil extranjeros con antecedentes penales. También afirmó que políticas estatales han derivado en la liberación de más de 4 mil 500 personas con antecedentes criminales.

La secretaria agregó que los cárteles fueron designados organizaciones terroristas extranjeras y defendió el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, al advertir que un recorte impactaría agencias como FEMA, TSA y la Guardia Costera.

Desde Otay Mesa, el gobierno estadounidense sostuvo que los decomisos y la reducción en detenciones muestran un cambio en la estrategia fronteriza.

