Láser antidrones: así funciona el arma que habría provocado el cierre aéreo en El Paso, Texas

Láser antidrones. Foto: AFP

El cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas, anunciado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) por “razones especiales de seguridad”, habría sido consecuencia del uso de un láser antidrones por parte del Departamento de Defensa.

Aunque la medida, anunciada la noche del martes 10 de febrero, estaba prevista para durar 10 días, horas después fue levantada por la misma agencia, que aseguró que no existía amenaza para la aviación.

No obstante, legisladores y medios de comunicación estadounidenses señalan que la restricción habría obedecido a la prueba de un sistema antidrones basado en un láser de alta energía.

¿Cómo es el láser antidrones que provocó el cierre del espacio aéreo de El Paso, Texas?

Aunque no hay información oficial por parte del gobierno de Estados Unidos, investigaciones periodísticas señalan que el Pentágono había aprobado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) el uso de láser antidrones.

El sistema utilizado fue el arma de energía directa LOCUST de 20 kilovatios, desarrollada por AeroVironment Inc. (AVAV.O), accionado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Paso, lo que provocó la suspensión del espacio aéreo.

El láser antidrones LOCUST está diseñado para neutralizar objetos voladores mediante energía dirigida. Este tipo de tecnología permite enfrentar amenazas aéreas a una fracción del costo que implican los misiles interceptores tradicionales.

Láser antidrones LOCUST

Fabricante: AeroVironment (empresa de tecnología militar)

AeroVironment (empresa de tecnología militar) Tipo de arma: Sistema de energía dirigida (láser)

Sistema de energía dirigida (láser) Potencia aproximada: ~20 kilovatios, lo que le permite dañar o incapacitar drones pequeños enfocados por el rayo de luz

~20 kilovatios, lo que le permite dañar o incapacitar drones pequeños enfocados por el rayo de luz Modo de operación: En lugar de usar misiles o proyectiles, el sistema usa un haz de luz enfocado que calienta rápidamente partes críticas de un objetivo aéreo (como un dron) hasta que falla estructuralmente

En lugar de usar misiles o proyectiles, el sistema usa un haz de luz enfocado que calienta rápidamente partes críticas de un objetivo aéreo (como un dron) hasta que falla estructuralmente Plataformas: Puede montarse en vehículos móviles (como vehículos tácticos del ejército) para uso en terreno y en defensa táctica

Puede montarse en vehículos móviles (como vehículos tácticos del ejército) para uso en terreno y en defensa táctica Ventaja principal: Impacta objetivos con precisión sin explosiones ni fragmentación; menor “daño colateral” comparado con otras armas

Este tipo de sistemas son parte de una nueva generación de defensas contra drones que se están probando para proteger infraestructura sensible, fronteras y zonas militares sin recurrir a misiles costosos.

AeroVironment, empresa con sede en Virginia dedicada a la fabricación de drones y sistemas antidrones, entregó sus dos primeros sistemas LOCUST al Ejército de Estados Unidos en septiembre de 2024.

