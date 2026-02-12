Trump presume relación “extraordinaria” con Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las relaciones con Venezuela son “extraordinarias” y aseguró que ya hay flujo de petróleo venezolano, además de advertir que ninguna persona no autorizada puede negociar en nombre de su Gobierno. El mensaje fue publicado en su cuenta oficial de Truth Social, donde también rechazó que empresarios o intermediarios externos representen a Washington.

Trump señaló que su administración trabaja directamente con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y su equipo, y sostuvo que los acuerdos energéticos traerán ingresos importantes para la población. También destacó la participación del secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios en los contactos bilaterales.

Trump marca postura sobre relación con Venezuela y petróleo

En su mensaje, el mandatario dijo que el diálogo se realiza sólo por canales oficiales y pidió evitar “confusión o tergiversación” sobre quién puede hablar por Estados Unidos. Subrayó que cualquier gestión requiere aval formal del Departamento de Estado.

El presidente vinculó el acercamiento con el tema del petróleo y aseguró que la producción y exportación ya muestran movimiento. No detalló volúmenes ni fechas de contratos, pero habló de beneficios económicos próximos.

Desautoriza a intermediario citado por The Wall Street Journal

Trump mencionó un reportaje de The Wall Street Journal sobre el empresario Harry Sargeant III, y fue directo: dijo que no tiene autoridad “bajo ninguna circunstancia” para actuar en nombre del Gobierno estadounidense.

Aclaró que ninguna persona externa puede representar a su país sin aprobación oficial. Con ello, buscó cerrar la puerta a negociaciones paralelas o gestiones privadas en temas energéticos o diplomáticos.

