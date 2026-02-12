ICE termina operativo en Minnesota con 4 mil detenidos reportados

GENERANDO AUDIO...

El gobierno de Donald Trump dio por terminado el operativo especial contra la inmigración ilegal en Minnesota, conocido como Operación Metro Surge, tras semanas de redadas masivas, protestas y hechos violentos. El anuncio lo hizo el llamado “zar fronterizo” Tom Homan este jueves en conferencia de prensa en Minneapolis, donde confirmó el retiro progresivo de miles de agentes federales desplegados desde diciembre.

De acuerdo con el funcionario, la Casa Blanca autorizó cerrar el despliegue tras considerar que la operación logró “resultados satisfactorios”. Durante el operativo participaron cerca de 3 mil agentes federales en acciones coordinadas por ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Homan explicó que la reducción de personal ya comenzó esta semana y seguirá en los próximos días. “Ya se inició una reducción significativa esta semana y continuará la próxima semana”, declaró. Y añadió que los agentes regresarán a sus lugares de origen o serán enviados a otras zonas del país donde se requieran operativos migratorios.

Homan subrayó que, aunque termina el operativo especial en Minnesota, el Gobierno federal mantendrá la aplicación de las leyes migratorias en todo Estados Unidos. También señaló que tras negociaciones con autoridades estatales ahora podrán detener a personas extranjeras con antecedentes penales dentro de cárceles estatales al momento de su liberación.

La Operación Metro Surge inició el 1 de diciembre con redadas masivas en Minneapolis y otras ciudades del estado.

Saldo de redadas de ICE en Minnesota: detenidos y costos

Datos citados por medios locales y oficinas de planeación de Minneapolis reportan el siguiente saldo del operativo de ICE en Minnesota:

4 mil detenidos desde el inicio del despliegue

desde el inicio del despliegue Promedio de 61 detenciones diarias

Cerca de 3 mil agentes federales movilizados

movilizados Dos activistas fallecidos por disparos de agentes federales

por disparos de agentes federales Un tercer civil herido por arma de fuego

Pérdidas estimadas de 10 a 20 millones de dólares semanales para negocios locales

para negocios locales Costo hotelero estimado de 360 mil dólares por noche para alojar agentes

Los fallecimientos de Renee Good y Alex Pretti detonaron protestas en Minnesota y movilizaciones solidarias en Nueva York, Atlanta, Texas, California y Washington D. C..

Protestas contra ICE y presión política en el Congreso

Tras los operativos, activistas de Minnesota realizaron protestas en el Capitolio de Estados Unidos para pedir al Congreso recortar fondos a ICE y CBP. Durante el mitin, organizaciones civiles denunciaron redadas cerca de escuelas y centros comunitarios.

Directivos de guarderías locales afirmaron que varios centros entraron en protocolos de encierro por presencia de agentes migratorios en sus alrededores.

Legisladores demócratas impulsan reformas para las operaciones de ICE, entre ellas:

Eliminar patrullajes móviles

Prohibir que agentes cubran su rostro

Exigir órdenes judiciales para detenciones

Limitar operativos en zonas sensibles

El DHS sostiene que algunos agentes cubren su identidad para evitar represalias y amenazas contra sus familias.

Choque entre Gobierno federal y autoridades de Minnesota

Minnesota y su capital Minneapolis, gobernadas por demócratas, cuestionan el despliegue federal. La ciudad mantiene estatus de “santuario”, lo que limita la cooperación policial local con autoridades migratorias federales.

El alcalde Jacob Frey calificó la operación de ICE como “catastrófica para vecinos y negocios”. Por su parte, el gobernador Tim Walz dijo estar “cautelosamente optimista” tras el anuncio del retiro de agentes.

La decisión ocurre mientras republicanos y demócratas negocian el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, debate que podría derivar en un cierre parcial del gobierno si no hay acuerdo.

El gobierno de Donald Trump informó que los operativos migratorios continuarán en otras ciudades del país, aunque sin confirmar nuevos destinos. Las autoridades federales mantendrán detenciones de personas sin estatus legal, con prioridad —según Homan— en quienes tengan antecedentes criminales

