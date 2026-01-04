EE. UU. trabajará con el actual gobierno venezolano si toma “decisiones adecuadas”, afirma Marco Rubio

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.

Tras la incursión militar estadounidense en Venezuela que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron sacados del país y trasladados a Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump aseguró que trabajará con los líderes actuales de Venezuela si toman “las decisiones adecuadas”.

En entrevista con el programa Face the Nation de CBS News, el secretario de Estado de estadounidense, Marco Rubio señaló que la política de Estados Unidos hacia Venezuela se basará en los actos del nuevo liderazgo. 

“Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”, afirmó el jefe de la diplomacia de EE. UU.

Rubio advirtió que, si no se toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá “múltiples palancas de presión” para proteger sus intereses, sin detallar medidas adicionales a las ya existentes.

Gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

El secretario de Estado fue cuestionado sobre el papel de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, luego de que el Tribunal Supremo de Venezuela dictaminara que asumiera la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro. Al respecto, Rubio reiteró que Washington observará los acontecimientos conforme a sus objetivos estratégicos.

“Vamos a ver qué va a pasar”, dijo Rubio, al referirse a la nueva configuración del gobierno venezolano y a las decisiones que adopte en el corto plazo.

Narcotráfico, pandillas y industria petrolera, prioridades de Estados Unidos

Entre los objetivos señalados por Marco Rubio, destacó el combate al narcotráfico, la contención de pandillas y el control del destino de la industria petrolera venezolana. De acuerdo con el funcionario, Estados Unidos busca que los ingresos petroleros beneficien al pueblo venezolano y no a actores que considera adversarios.

Rubio subrayó que la diferencia con el gobierno encabezado por Nicolás Maduro radicaba en que se trataba de un liderazgo con el que, según dijo, no se podía trabajar, al no respetar acuerdos previos ni aceptar ofertas para dejar el poder.

Bloqueo petrolero y opción militar en Venezuela

Sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en Venezuela, Rubio afirmó que se trata de un tema recurrente en la opinión pública, aunque señaló que es una opción que el presidente Donald Trump no puede descartar públicamente.Actualmente, el gobierno deEstados Unidos mantiene un bloqueo petrolero, el cual, según Rubio, permite ejercer una influencia considerable sobre el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. Añadió que la situación venezolana no es comparable con la de Libia, Irak o Afganistán, y que la misión estadounidense es distinta.

