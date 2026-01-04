Con una sonrisa y deseando “feliz año nuevo”, llega Maduro a oficinas de la DEA en Nueva York

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Con mirada alegre y hasta deseando “Feliz Año”, llegó Nicolás Maduro a las instalaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) en Nueva York, junto a su esposa Cilia Flores, donde serán procesados por cuatro cargos.

Tras su detención en Caracas, Venezuela, el mandatario fue trasladado por agentes estadounidenses a bordo de un avión hasta Nueva York, donde fue llevado en una camioneta blindada hasta las instalaciones de la DEA.

Una vez ahí, tras la salida de su esposa, el venezolano fue recibido por agentes con un “Feliz Año Nuevo”, para después ayudarlo a salir del vehículo y acompañarlo a través del pasillo que lleva a las oficinas donde será procesado, al final del cual se encontró con reporteros, a quienes deseó “buenas noches”, seguido de un “feliz año nuevo”.

