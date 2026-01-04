Trump y la Casa Blanca se burlan de detención de Maduro con video recordando su retador “venga por mí”

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/Archivo

Tras la histórica operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Casa Blanca publicaron videos en redes sociales donde se burlan de las declaraciones pasadas del líder venezolano, quien en repetidas ocasiones desafió a la administración estadounidense a ir por él.

Los materiales audiovisuales, que ya se han vuelto virales, contrastan la actitud desafiante de Maduro con las imágenes de la operación táctica ejecutada la madrugada de este sábado en Venezuela.

“¡Venga por mí!”

A mediodía, el mandatario estadounidense Donald Trump publicó un video de 40 segundos en su red Truth Social que comienza con una intervención antigua de Maduro Moros en tono hostil, gritando ante el micrófono “¡Venga por mí! Aquí los espero, en (Palacio de) Miraflores. ¡No se tarde en llegar, cobarde!”.

Mientras que, en respuesta a su posición desafiante, el clip muestra al secretario de Estado, Marco Rubio, diciendo “si no lo sabes, ahora lo sabes”, para pasar después a la fotografía de Nicolás Maduro a bordo de un helicóptero tras su captura, y rematando con una toma de Donald Trump caminando por los pasillos de la Casa Blanca con un gesto de triunfo.

Toda vez que, tras el clip, que fue después republicado por la cuenta oficial de la Casa Blanca, han seguido otras grabaciones como el mandatario venezolano al salir de la camioneta blindada en el centro de detenciones donde se encuentra ahora, o su perp walk, caminata del delincuente, durante la que incluso saludó y deseó “feliz año nuevo” a las personas que se encontraban grabando.

A la par, Trump publicó en su red social un video sobre el bombardeo estadounidense a una base militar venezolana con “Fortunate Son” de Creedence Clearwater Revival de fondo.

La detención de Maduro es el resultado de una operación militar táctica realizada en un lugar secreto, tras meses de crecientes tensiones que incluyeron ataques a “narcolanchas” en aguas del Caribe vinculadas al régimen.

Este operativo incluyó ataques aéreos en la capital venezolana durante la madrugada, permitiendo la extracción del depuesto presidente y su círculo cercano para ser presentados ante la justicia estadounidense.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.