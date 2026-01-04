GENERANDO AUDIO...

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, detenido en EE. UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pasó su primera noche en una cárcel de Estados Unidos tras ser capturado en una operación militar estadounidense, mientras el gobierno del presidente Donald Trump afirmó haber asumido el control del país sudamericano.

La incursión militar de tropas estadounidenses concluyó con la detención de Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada del sábado, en medio de bombardeos que se prolongaron por más de una hora contra objetivos en Caracas y sus alrededores.

Tras su captura, el mandatario venezolano y su esposa fueron trasladado fuera del país y llevados en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde enfrentarán cargos por narcotráfico y terrorismo.

Maduro detenido y traslado a cárcel de Estados Unidos

Imágenes publicadas por el gobierno estadounidense mostraron a Maduro esposado y usando sandalias a su llegada a Nueva York, escoltado por agentes federales en una instalación vinculada a la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Con esta acción, Washington dio por terminado el tercer mandato de Maduro (2025-2031), con el que habría acumulado 18 años en el poder, según lo señalado por autoridades estadounidenses.

Venezuela sin definición clara de gobierno

Hasta el momento no se ha precisado quién asumirá la presidencia de Venezuela. Donald Trump declaró que Estados Unidos “gobernará” el país hasta que se concrete una transición que calificó como pacífica y ordenada, proceso que, dijo, será encabezado por miembros de su gabinete en colaboración con la oposición venezolana.

Trump también afirmó que la líder opositora María Corina Machado no encabezaría el proceso, mientras que ella ha sostenido que Edmundo González debe asumir el poder de inmediato. En contraste, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resolvió que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las funciones del cargo presidencial.

Estados Unidos, petróleo y sanciones a Venezuela

El presidente Trump indicó que su gobierno buscará incentivar el regreso de petroleras estadounidenses a Venezuela, con inversiones para rehabilitar infraestructura petrolera. El país sudamericano produce alrededor de un millón de barriles diarios y permanece bajo sanciones petroleras de Estados Unidos desde 2019.

Según la Agencia Internacional de Energía, Venezuela contaba en 2023 con 303 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo. Actualmente, la empresa Chevron opera en el país mediante una autorización especial.

Reacciones internacionales tras la captura de Maduro

Las acciones militares provocaron reacciones a nivel internacional. Rusia, China, Irán y Cuba rechazaron los ataques, al igual que los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia y México. En Caracas se registró presencia policial reforzada, mientras grupos de personas se manifestaron tanto a favor como en contra de Maduro en distintas ciudades del mundo.

