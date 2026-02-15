EE.UU. captura petrolero que escapó del bloqueo a Venezuela

GENERANDO AUDIO...

EE.UU. capturó el petrolero Verónica III en el Índico. Foto: AFP

Las fuerzas de EE.UU. capturaron en el océano Índico al petrolero Verónica III, que había escapado del bloqueo ordenado por Donald Trump contra buques sancionados que entran o salen de Venezuela, informó el Pentágono desde Washington.

De acuerdo con el Departamento de Defensa, el buque de bandera panameña intentó burlar el cerco marítimo impuesto en diciembre. La operación incluyó el seguimiento del barco desde el Caribe hasta el Índico, donde fue interceptado y neutralizado.

En un mensaje publicado en X, el Pentágono señaló que el Verónica III esperaba escapar, pero fue rastreado por fuerzas estadounidenses, que abordaron la nave con apoyo aéreo.

EE.UU. intercepta petrolero

El Verónica III zarpó de Venezuela el 3 de enero. Transportaba alrededor de 1.9 millones de barriles de petróleo, según datos de monitoreo marítimo.

El buque está incluido en la lista de sanciones estadounidenses relacionadas con Irán, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos.

En diciembre, el presidente Donald Trump ordenó un “bloqueo” contra buques petroleros sancionados que operan hacia y desde territorio venezolano.

Desde entonces, al menos nueve barcos han sido incautados.

¿Qué es la “flota fantasma”?

Autoridades estadounidenses estiman que existen alrededor de 800 buques que forman parte de la llamada “flota fantasma”, utilizada para evadir sanciones internacionales.

Estos barcos suelen cambiar de bandera o nombre para ocultar su origen y destino.

La semana pasada, el Pentágono también interceptó el Aquila II en una operación similar.

Reacción oficial del Pentágono

“El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos la libertad de movimiento en el ámbito marítimo”, señaló el Pentágono en su publicación.

El gobierno estadounidense no detalló qué ocurrirá con el Verónica III, pero confirmó que continuará las operaciones para hacer cumplir las sanciones.

Por ahora, las autoridades mantienen vigilancia sobre rutas marítimas vinculadas al comercio de crudo sancionado.

