Trump exige a Hamás desarme inmediato en Gaza; anuncia apoyo de 5 mil millones de dólares

Trump pide desarme total de Hamás en Gaza. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Hamás avanzar en un desarme total e inmediato como parte del plan de posguerra en Gaza.

El mensaje lo publicó desde West Palm Beach, en su red Truth Social. Además, anunció que su llamada “Junta de Paz” ya comprometió 5 mil millones de dólares para la reconstrucción del territorio palestino.

“Muy importante, Hamás tiene que cumplir con su compromiso de desmilitarización total e inmediata”, escribió Trump.

Desarme de Hamás, clave en plan de alto el fuego en Gaza

El plan fue sellado en octubre entre Israel y Hamás, tras la guerra iniciada por el ataque del grupo palestino en octubre de 2023. En noviembre, la Organización de las Naciones Unidas aprobó el acuerdo.

La segunda fase establece:

Retiro gradual de fuerzas israelíes de Gaza

Desarme de Hamás

Despliegue de una fuerza internacional de estabilización

Hamás ha dicho en varias ocasiones que el desarme es una “línea roja”. Sin embargo, abrió la puerta a entregar armas a una futura autoridad palestina.

Mientras tanto, ambas partes se acusan de violar el alto el fuego casi a diario.

Junta de Paz promete 5 mil millones para reconstrucción

Trump también destacó el papel de su llamada “Junta de Paz”, creada inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza. Según el mandatario, los países miembros comprometieron 5 mil millones de dólares, que se anunciarán formalmente esta semana en Washington.

Además del dinero, dijo que varios Estados aportarán miles de personas para integrar la Fuerza Internacional de Estabilización y apoyar a la policía local.

La primera reunión del grupo ocurrió en enero, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Ahora se prevé un nuevo encuentro en la capital estadounidense.

Para ser miembro permanente de la junta, los países deben aportar mil millones de dólares. La invitación al presidente ruso Vladimir Putin generó críticas de aliados de Estados Unidos como Francia y Reino Unido.

Trump aseguró que la organización trabajará “en conjunto” con la ONU y afirmó que podría convertirse en el organismo internacional “más trascendental de la historia”.

En paralelo, el plan de alto el fuego contempla la creación de un comité tecnocrático palestino que asumiría el gobierno en la devastada Franja de Gaza.

La siguiente fase dependerá del cumplimiento del desarme de Hamás y del retiro progresivo de tropas israelíes.

