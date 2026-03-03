Estados Unidos cierra sus Embajadas en estos países por conflicto en Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. cierra Embajadas en Arabia Saudita y Kuwait. Foto: AFP

Estados Unidos cerró sus Embajadas en Arabia Saudita y Kuwait, y ordenó la salida de personal no esencial de cinco países de Medio Oriente, en medio del conflicto con Irán que ya suma ataques con drones y misiles en la región.

Embajadas de EE.UU. cerradas en Arabia Saudita y Kuwait

La Embajada de Estados Unidos en Kuwait informó que permanecerá cerrada “hasta nuevo aviso” por las tensiones regionales actuales. Todas las citas consulares, ordinarias y de emergencia, fueron canceladas.

El anuncio se dio un día después de que se observara humo saliendo del complejo diplomático, tras ataques iraníes en el país.

En Arabia Saudita, la Embajada en Riad también cerró el 3 de marzo. La sede advirtió sobre una amenaza inminente de ataques con misiles y drones en Dhahran, ciudad clave por sus instalaciones energéticas.

“Existe una amenaza inminente de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados sobre Dhahran. No vengan al consulado de Estados Unidos”. Embajada de Estados Unidos en Riad

Un día antes, dos drones impactaron la Embajada en Riad, lo que provocó un incendio. Además, ocho drones fueron interceptados durante la noche en distintas zonas del país.

Salida de personal en cinco países

Además de los cierres, Washington ordenó que el personal gubernamental no esencial y sus familiares abandonen:

Qatar

Kuwait

Bahréin

Irak

Jordania

La medida busca reducir riesgos ante la expansión del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En Irak, la Embajada en Bagdad alertó que las manifestaciones cerca de la Zona Verde “pueden volverse violentas”, luego de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Las advertencias para cinco de estos países citan una “amenaza continua de ataques con drones y misiles desde Irán”, mientras que el aviso para Irak hace referencia a “preocupaciones de seguridad”.

EE. UU. alerta a sus ciudadanos

La escalada ocurre mientras el presidente Donald Trump afirmó que la guerra contra Irán podría extenderse varias semanas. En paralelo, los mercados internacionales han reaccionado con alzas en el precio del petróleo y caída en bolsas asiáticas.

Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo del mundo. La mayoría de sus campos e infraestructuras petroleras se encuentran a lo largo de la costa del Golfo.

Las autoridades estadounidenses mantienen restricciones en sus sedes diplomáticas y evalúan nuevas medidas de seguridad conforme evoluciona el conflicto.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.