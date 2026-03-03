Estados Unidos cierra misiones diplomáticas y ordena a su personal no esencial abandonar 5 países de Medio Oriente

GENERANDO AUDIO...

Ataque de Irán cerca de la Embajada de Estados Unidos en Kuwait. Foto: AFP

Estados Unidos ordenó este martes al personal gubernamental no esencial y a sus familiares que abandonaran Qatar, Kuwait, Baréin, Irak y Jordania, a la vez que cerró varias misiones diplomáticas en toda la región ante el recrudecimiento de la tensión con Irán.

La misión diplomática estadounidense en Arabia Saudí cerró el 3 de marzo tras un ataque con drones, y se ordenó a los estadounidenses en Yeda, Riad y Dhahran que permanecieran refugiados en sus hogares.

Mientras tanto, la embajada en Kuwait anunció que permanecería cerrada hasta nuevo aviso y que se cancelaban todas las citas consulares ordinarias y de emergencia.

En Israel, la embajada estadounidense dijo que no estaba en condiciones de evacuar ni de ayudar directamente a los estadounidenses que deseaban abandonar el país, y aconsejó a los ciudadanos que elaboraran sus propios planes de seguridad.

Estas medidas se producen en un momento en que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se extiende por toda la región, lo que ha provocado un aumento de las precauciones de seguridad en las instalaciones diplomáticas estadounidenses y restricciones a los viajes no esenciales a las instalaciones militares.

También alertó a ciudadanos

Toda vez que el cierre de la embajada en Kuwait, y la alerta a su personal no esencial se da luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar “inmediatamente” 14 países de la región de Medio Oriente, ante la existencia de “graves riesgos” para su “seguridad”.

Concretamente, las autoridades estadounidenses llamaron a sus ciudadanos a abandonar Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Irak, Omán, Qatar, Israel, Jerusalén Este y Gaza, Arabia Saudí, Jordania, Siria, Yemen y Emiratos Árabes Unidos.

Para ello, en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, el Departamento de Estado pidió a los estadounidenses que se encuentran en dichos territorios que utilicen los medios de transporte comercial disponibles para salir de esos países.

