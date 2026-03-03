Estados Unidos anuncia destrucción de bases de la Guardia Revolucionaria en Irán; prometen continuar atacando

GENERANDO AUDIO...

Anuncian ataque a instalaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán. Foto: CENTCOM

El Ejército de Estados Unidos informó que destruyó instalaciones de mando de la Guardia Revolucionaria de Irán durante operaciones sostenidas en territorio iraní. A través de su cuenta de X, el anuncio lo hizo este lunes el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que aseguró que continuará actuando ante “amenazas inminentes” atribuidas a Teherán.

De acuerdo con el comunicado difundido en redes sociales, las fuerzas estadounidenses atacaron centros de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Además, la ofensiva tuvo como objetivo capacidades de defensa aérea, sitios de lanzamiento de misiles y drones y aeródromos militares.

Las fuerzas estadounidenses han destruido las instalaciones de mando y control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, las capacidades de defensa aérea iraní, los sitios de lanzamiento de misiles y drones, y los aeródromos militares durante operaciones sostenidas. Seguiremos tomando medidas decisivas contra las amenazas inminentes que plantea el régimen iraní.

Estados Unidos seguirá ataques contra amenazas de Irán

El CENTCOM subrayó que, pese a los resultados militares obtenidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos seguirán tomando “medidas decisivas” contra lo que consideran riesgos inmediatos provenientes del régimen iraní.

En paralelo, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que “de ninguna manera” el país se verá envuelto en una guerra de varios años. De esta forma, sus declaraciones coinciden con lo señalado previamente por el presidente Donald Trump, quien habló de un plazo estimado de cuatro a cinco semanas de ataques contra Irán.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.