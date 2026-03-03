EE. UU. alista cargos penales contra Delcy Rodríguez por lavado de dinero: Reuters

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. prepara cargos penales contra Delcy Rodríguez. Foto: Uno TV

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está preparando de “forma discreta una acusación penal contra Delcy Rodríguez“, actual presidenta interina de Venezuela, por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero, según un informe exclusivo divulgado por Reuters.

La medida, que aún no ha sido anunciada oficialmente por las autoridades estadounidenses, contaría con el respaldo del presidente Donald Trump, y podría formar parte de una estrategia política más amplia de Washington para influir en la situación interna de Venezuela.

Contexto político tras la captura de Maduro

El reporte de Reuters se produce dos meses después de la captura del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas militares estadounidenses el 3 de enero de 2026, una operación que marcó un cambio profundo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Tras esa operación, el Departamento de Justicia y otras instancias del Gobierno estadounidense han mantenido presión sobre el liderazgo venezolano, incluyendo acciones legales y sanciones económicas, como parte de su enfoque sobre la crisis política y de seguridad en el país sudamericano.

Trump, Rubio y el enfoque hacia Caracas

En enero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó en el Senado que Delcy Rodríguez podría enfrentar un destino similar al de Maduro si no se alineaba con las exigencias de Estados Unidos, una advertencia que reflejó las tensiones en torno al liderazgo interino venezolano.

