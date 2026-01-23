El peor frío en 40 años: alerta en EE. UU. por tormenta invernal; 160 millones de personas, en riesgo

GENERANDO AUDIO...

Fuerte tormenta invernal ponen en alerta a EE. UU. Foto: Gettyimages

Una tormenta invernal de gran intensidad continúa avanzando sobre Estados Unidos, con pronósticos de nevadas intensas, lluvia helada y temperaturas extremas que podrían afectar a más de 160 millones de personas. Las autoridades meteorológicas advirtieron que el fenómeno podría generar condiciones catastróficas en amplias regiones del país, con impactos directos en la movilidad, el suministro eléctrico y la vida cotidiana de millones de habitantes.

Estados en emergencia por tormenta invernal

El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre una posible acumulación severa de hielo, capaz de provocar cortes prolongados de energía, caída de árboles y carreteras intransitables. La masa de aire ártico se desplaza desde la costa de California hacia el centro del país, cubriendo zonas clave como las Montañas Rocosas, las Grandes Llanuras y parte del sur y noreste estadounidense.

Varios estados han declarado estado de emergencia, mientras se implementan planes preventivos ante el descenso de temperaturas que podrían ubicarse por debajo de los -18 grados Celsius. El meteorólogo Ryan Maue advirtió que los próximos días podrían representar el periodo invernal más severo de las últimas cuatro décadas, por lo que llamó a la población a prepararse y limitar traslados innecesarios.

Impacto en transporte y servicios

Los efectos de la tormenta invernal ya se reflejan en el transporte aéreo. Más de mil 500 vuelos fueron cancelados durante el fin de semana, principalmente en Texas, uno de los estados con mayor riesgo ante la formación de hielo en carreteras y pistas aéreas.

En esta entidad persiste el recuerdo de la tormenta de febrero de 2021, que dejó más de 200 muertes asociadas a hipotermia, intoxicaciones por monóxido de carbono y accidentes. En respuesta, autoridades estatales aseguraron que la red eléctrica se encuentra preparada para enfrentar la demanda, mientras que ciudades como Houston habilitaron refugios temporales para personas en situación de vulnerabilidad.

Compras de pánico y estantes vacíos

Ante el anuncio de la tormenta de hielo, miles de personas acudieron de manera masiva a supermercados para abastecerse de alimentos, agua y productos de primera necesidad. Estas compras de pánico provocaron estantes vacíos y escasez de insumos, generando preocupación entre la población por un posible desabasto temporal.

Autoridades locales exhortaron a evitar el acaparamiento, recordando que la distribución de productos continúa activa, aunque reconocieron que la alta demanda podría generar retrasos en algunas zonas.

Llamado a la prevención ante frío extremo

Funcionarios estatales y municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, proteger a adultos mayores, niños y personas sin hogar, así como revisar sistemas de calefacción y evitar el uso inadecuado de generadores en espacios cerrados.

La tormenta invernal en Estados Unidos mantiene en alerta a las autoridades, mientras se monitorea su evolución y se refuerzan las medidas de protección civil para reducir riesgos ante uno de los episodios de frío extremo más severos registrados en años recientes.

